La serie ítalo-americana "My Brilliant Friend" tendrá una cuarta temporada

"My Brilliant Friend", serie de producción ítalo-americana adaptada de la tetralogía de novelas best-seller "Dos amigas", de la escritora Elena Ferrante, fue renovada para una cuarta temporada que estará basado en "The Story of the Lost Child", cuarta entrega de la saga.

Así lo confirmaron Francesa Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, y Maria Pia Ammirati, responsable de contenidos dramáticos de Rai, ambas productoras de la tira que presenta la historia de Elena Greco, una anciana que decide comenzar a escribir sobre la entrañable amistad que la unió con otra chica a la que conoció en la escuela en Nápoles a comienzos de los 50.

Luego de varios episodios que la marcarían para siempre, la amiga de Elena, Raffaella Cerullo -apodada Lila-, desaparece de su vida sin dejar rastros, aunque su vínculo tendrá efectos a lo largo de los 60 años siguientes de las protagonistas.

Creada y dirigida por el realizador italiano Saverio Costanzo, "My Brilliant Friend" está hablada completamente en ese idioma y cuenta con un elenco mayoritariamente compuesto por actores y actrices amateurs de las calles de la ciudad en la que se sitúa la narrativa.

Ferrante es el seudónimo utilizado por la escritora italiana, que hace más de dos décadas genera hipótesis y elucubraciones sobre su identidad, especialmente a partir del éxito mundial que cosechó la saga "Dos amigas".

En 2016, un diario italiano dio a conocer una investigación que aseguraba revelar que la escritora era una veterana traductora de ese país, aunque los datos nunca fueron confirmados.

Con información de Télam