El metal progresivo de Animals As Leaders vuelve a Buenos Aires en diciembre

La banda de metal progresivo instrumental estadounidense Animals As Leaders se presentará en Buenos Aires el próximo 7 de diciembre en el Centro Cultural Konex.

Seis años después del lanzamiento de su disco "The Madness of Many", el trío metalero estrenó el álbum Parrhesia en marzo último y repasará su repertorio en su regreso a la Argentina.

"Estamos muy orgullosos de la colección de canciones, así como también de los componentes visuales; muy emocionados de compartirlo", dijo Tosin Abasi, fundador de la agrupación.

En este trabajo, el grupo sigue expandiendo sus sonidos en base a guitarras de ocho cuerdas, sintetizadores y percusiones que toman elementos de diversos estilos para crear una narración en cada una de sus creaciones.

"El último es un disco pesado que apunta a crear en cada canción una declaración musical clara. Donde los álbumes previos tuvieron guitarras acústicas y electrónica, este traerá de vuelta lo más agresivo", agregó el guitarrista.

