Dakillah cierra el año "suavecito" y Kaleb Di Masi lo despide junto a DJ Tao

Dakillah cierra el año "Suavecito"

La cantante urbana Dakillah despide el año con el single y el video de "Suavecito", en el que explora una nueva faceta musical, luego de los anteriores lanzamientos con tintes rockeros de "Bipoplar" y el pop amoroso "De su color" junto a Chano.

Relacionada con el freestyle desde los doce años y con algunos hitos desde que comenzó su carrera, la joven Morena Jabulij apuesta a que su nueva canción se consolide como una de las "más escuchadas del verano".

Desde que comenzó en 2016, Dakillah tuvo buenas repercusiones en las plataformas con "Act1tud", con el que cosechó siete millones de reproducciones y otros destacados momentos como el show de apertura que brindó para Bad Bunny en el Luna Park y otras presentaciones en Lollapalooza y Cosquín Rock.

"Any Other Way", el nuevo single de Eric Nam

El cantante y compositor coreano-estadounidense Eric Nam estrenó "Any Other Way", un nuevo adelanto de "There and Back Again" que llegará próximamente a todas las bateas.

Nam, una celebridad muy popular y reconocida en Asia, ya contaba en sus plataformas digitales con el primer sencillo "I Don't Know You Anymore" con el que ya lleva acumuladas más de 3,7 millones de reproducciones.

El multifacético artista es también cofundador y director creativo de Dive Studios, un popular podcast sobre la cultura del k-pop y ha cosechado reconocimientos como "El Hombre del Año" (GQ Korea) y como uno de los "sub 30" más relevantes de Asia (Revista Forbes).

Kaleb Di Masi y DJ Tao juntos en "Airforce"

El artista urbano Kaleb Di Masi, quien este año estuvo durante varios meses en el podio de las canciones más escuchadas de país con "Turraka", cerarrá su exitoso año con el lanzamiento de "Airforce" junto a DJ Tao.

La canción del referente del RKT y el turreo llegará a las plataformas digitales a partir de mañana a las 23 acompañada por un video oficial filmado en Miami.

Ambos aprovecharon la invitación a la ceremonia de los Latin Grammy 2021, que tuvo lugar en Las Vegas, para filmar en la costa de Florida bajo la producción ejecutiva de Tomás Talarico, director General y fundador del sello urbano Wapeo y la dirección artística del realizador Juan Carlos Daboin.

Basket y la "nostalgia noventosa" de su último disco

El músico Federico Milstein, exguitarrista de la banda de rock alternativo Arcos, presenta "De qué sentido común me estás hablando?", un nuevo disco de su proyecto solista con el que se presenta bajo el nombre artístico de Basket.

Durante el recorrido, que se extiende no más de 20 minutos, el artista explora diversos universos sonoros que van desde el groove house a una oscuridad lisérgica y rutera que confirman su condición de "melómano sin remedio" que bucea en el pasado sin perder frescura ni modernidad.

Su proyecto está basado en producciones que tienen el sample como instrumento principal como medio para evocar "una nostalgia noventosa" como estética a través de variadas influencias y con la música como eje central, pero con una fuerte conexión con el lenguaje audiovisual que él mismo desarrolla para potenciar su mensaje.

Con información de Télam