Bajo el signo de "Escorpio", Cata Raybaud entrega su obra más pasional

Con tres discos publicados en una década de trayectoria, en los que cultivó un estilo bucólico, más ligado a la canción de autor y a los ritmos folclóricos y latinoamericanos, Cata Raybaud entrega su obra más pasional en "Escorpio", su flamante cuarto larga duración, a través de once canciones de corte indie pop, con sonoridades modernas y líricas en las que el deseo y el goce corporal se ponen en primer plano.

"Tenía ganas de hacer un disco y fueron apareciendo estas canciones, de manera más consciente o inconsciente, con una búsqueda de sonidos y lenguajes más modernos, más indie pop en relación a lo que venía haciendo, que era una música más rústica, de aire más latino, más folclórico, aunque siempre con la canción como inspiración", explicó a Télam la artista al ser consultada sobre el disco publicado hace apenas algunas horas en plataformas digitales y que presentará mañana en La Tangente, del barrio porteño de Palermo.

Y añadió: "Me divertí mucho haciéndolo. Siento que dejé de lado este tipo de música indie y la necesitaba. El primer disco fue mucho más pop y después me perdí en la canción de autor. Me di cuenta de que extrañé este tipo de canciones".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Efectivamente, "Escorpio" marca un enfoque distinto del que venía proponiendo hasta ahora Cata Raybaud, aunque algunas de las sonoridades abordadas ya habían comenzado a ser exploradas en "Tribu", su anterior disco de 2017, cuando incorporó elementos del universo electrónico que marcaron un cambio grande en su recorrido.

"'Tribu' me ayudó porque fue un experimento. Yo había empezado a trabajar haciendo música para publicidad y eso me acercó al mundo electrónico", reveló la artista.

Sin embargo, la gran novedad que aparece en este trabajo, según la propia Raybaud, es la homogeneidad estilística en una artista que se había movido con un gran eclecticismo en ese aspecto.

"Es la primera vez que hago un disco mas homogéneo en cuanto al estilo porque soy tan ecléctica que era inevitable para mí que cada disco tuviera mucha mezcla de géneros. Muchas veces me preguntaban qué música hacía porque no se sabía muy bien para qué lado iba. Entonces, este disco siento que tiene un estilo más marcado, más homogéneo", explicó.

En cambio, la artista enfatizó que es el aspecto lírico el que presenta las mayores novedades en esta etapa de su carrera, tanto por las temáticas como por el lenguaje utilizado.

"Bueno, el disco se llama `Escorpio´ porque es la primera vez que me animo a compartir mi lado más escorpiano, que es mi lado más bailable, porque amo bailar, y más sexual también. Es algo muy marcado en mí pero que tal vez en mis canciones o artísticamente no lo venía compartiendo tanto. Este disco tiene esa cosa más del cuerpo, la liberación, el movimiento, la entrega", expresó.

Y amplió: "El signo de escorpio es muy pasional, es intenso, es todo o nada, es también muy sexual. No soy una experta en astrología pero conecto mucho con la gente de escorpio y todas somos bastante así. En este disco, apareció todo ese lado escorpiano. De hecho, a mí me veían súper angelical pero los que me conocían bien decían que eso era porque no se conocía mi otro lado".

Y así como los sonidos electrónicos se volvieron familiares en esta producción, el aggiornarmiento también se hizo presente en el lenguaje utilizado, más cercano al tono coloquial.

"Me propuse usar un lenguaje que no sea antiguo, como el que uso cuando escribo, sino que sea como cuando hablo, que tenga un lenguaje más actual, entonces me divertí mucho haciéndolo. Son temáticas que me atraviesan, que tiene que ver con el deseo, la intensidad, la pasión y con una sonoridad más actual", resumió.

El disco, grabado entre 2021 y 2022 entre la Ciudad de México, Santiago de Chile y Buenos Aires, y producido por la propia Cata Raybaud con la colaboración de Yago Escrivá, Joaquín Bañuelos y Emilliano Macchi, sonará mañana en La Tangente, en un concierto en donde esta nueva propuesta convivirá con antiguas composiciones.

"Como todo nace de la guitarra y la voz, ahí hay una unidad que naturalmente termina funcionando. Igual, de todas las canciones tengo muchas versiones acústicas, así que todas empastan muy bien en el show y con el resto del disco", advirtió la artista, que estará acompañada con su banda, contará con algunas invitadas sorpresa, pero también se reservará un set sola con su guitarra.

Con información de Télam