"Aportó amor a nuestras vidas": dolor por la muerte de un actor muy querido

Dolor en el mundo del cine. El actor estadounidense Tom Skerritt, reconocido por sus trabajos en películas como Alien y Top Gun, y por su papel protagónico en la serie Picket Fences, murió a los 93 años por causas naturales. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por su representante, Susan Madore.

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En el comunicado, los familiares del actor recordaron no solo su recorrido profesional, sino también sus cualidades personales. "Si bien el mundo conoció a Tom por su extraordinaria carrera como actor, nosotros lo conocimos por su sentido del humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas", expresaron.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue el del sheriff Jimmy Brock en Picket Fences, la serie creada por David E. Kelley que se emitió entre 1992 y 1996. Su actuación le valió un premio Emmy en 1993 como mejor actor protagonista en una serie dramática.

El espectáculo llora la muerte de un querido actor.

Sus papeles más recordados

La carrera de Skerritt comenzó a principios de los años '60, con participaciones en producciones televisivas y westerns. Su primera gran exposición cinematográfica llegó con M*A*S*H, la película de Robert Altman en la que interpretó al cirujano Duke Forrest.

En 1979 alcanzó un nuevo nivel de reconocimiento al encarnar al capitán Dallas en Alien, el clásico de ciencia ficción y terror dirigido por Ridley Scott. Su personaje formaba parte de la tripulación que debía enfrentarse a una criatura extraterrestre a bordo de una nave espacial. Años después, participó en Top Gun, donde interpretó al comandante Mike "Viper" Metcalf, el experimentado instructor que orientaba al personaje de Tom Cruise. También integró el elenco de Magnolias de acero, junto a Sally Field, Julia Roberts y Dolly Parton.