Andrés Giménez: "Quise hacerlos parte a todos"

El músico Andrés Giménez narró algunos detalles sobre “Buscando llegar hasta el Sol”, una canción que compuso en el 2001 “sin querer herir a nadie” pero aludiendo a la entonces partida como miembro de A.N.I.M.A.L. de Marcelo Corvalán, ausente con aviso en “Íntimo Extremo”.

“Habla del momento que yo viví con Marcelo cuando se va de la banda. No es un tema para él, con quien en ese momento éramos como hermanos y de quien hoy pudimos volver a serlo. En ese momento, sentí que se había muerto mi gemelo. La escribí para mí, como un relato de lo que estaba sintiendo, pero sin querer herir a nadie”, contó Giménez en charla con Télam.

Junto a Abel Pintos, registró una nueva versión que, pese a entregar “un estribillo un poco más ‘happy’ punk”, se canta con la misma “emoción” de siempre: “Hoy tengo una relación fantástica con Marcelo. No tocó en el disco pero tuvimos una charla muy sana. Lo invité a tocar el bajo y cantar en “Loco Pro”, pero me dijo algo que yo lo re mil respeto”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Me dijo que si grababa íbamos a empezar a confundir (al público). Y es verdad: él está con su nueva banda (Arde la Sangre) y no quiere confundir a nadie. ‘Yo sé que un día te voy a llamar yo y por ahí vas a ser vos el que diga que no’, me dijo. Le respondí: ‘Llamame todas las veces que vos quieras’. Fue una charla muy linda”, resumió.

Giménez también habló de su amigo y excompañero Martín Carrizo, con quien estuvo cerca hasta su muerte: “Me quedé con ganas de que estuviera. Le hablé mucho de este disco, incluso iba a programar un montón de máquinas, pero empezó a decaer cada vez más y se nos fue. En el disco hay un mensaje dedicado a él”.

“Está bueno que me pregunten por esto porque por ahí la gente se imagina que no invité a Marcelo o no hice partícipe a Martín y no, yo hice partícipe a todos. De hecho, Alejandro Taranto, que fue el manager histórico de A.N.I.M.A.L. grabó el bajo en “Mi Barrio”. Yo hice partícipe a todos”, añadió.

Giménez llamó a su “hermano” el folclorista Abel Pintos, a quien tantas veces escuchó interpretar las desgarradoras estrofas de “Buscando llegar hasta el sol”: “Nos hicimos amigos en esa época; era chiquito, yo lo invitaba a cantar y la gente lo escupía. Yo me paraba adelante y les pedía que basta. Con Abel somos como hermanos. Me cantó esa canción en su casa, en la mía, en pruebas de sonido millones de veces. Con piano, con acústica, con bombo legüero”.

“Quedó un video de la sesión en el estudio, en donde hay momentos que se lo ve a Abel llorando. Me abrazaba y me decía ‘no puedo creer estar grabando este tema en este momento, es un sueño’. Es muy groso que pasen esas cosas, que pasen los años y perdure esta hermandad y admiración mutua”.

Con información de Télam