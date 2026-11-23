Durante la emisión del programa El Pase Entre Nacho y Nelson en Radio Rivadavia AM 630, los periodistas Ignacio Ortelli y Nelson Castro mantuvieron un intercambio sobre el clima social y las crecientes dificultades económicas que atraviesan los sectores que respaldaron electoralmente al oficialismo.

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En el diálogo al aire, ambos comunicadores coincidieron en remarcar el descontento palpable en ciudadanos que rechazan al kirchnerismo pero que, al mismo tiempo, sufren el impacto cotidiano de la crisis y sienten que el esfuerzo realizado no encuentra una respuesta empática desde la conducción del Estado encabezada por el presidente Javier Milei.

El malestar económico de la base electoral no kirchnerista

El debate comenzó cuando Ortelli describió los testimonios cotidianos que recoge de la calle, haciendo hincapié en el deterioro del poder adquisitivo en familias opositoras a la gestión anterior. "Mucha gente que detesta al kirchnerismo... y le está costando hoy llegar a fin de mes. De hecho, cuando se te acerca gente te habla, te cuenta, te dice: 'Che, ¿cuándo se van a dejar de embromar? No se dan cuenta el esfuerzo que estamos haciendo'", señaló el conductor.

Frente a esta observación, Castro asintió y aportó su lectura sobre las consecuencias que genera la tensión social constante: "Bueno, porque eso también está transmitiendo. Cuando vos tirás mucho de la soga, de la cuerda, ¿viste?".

En esa misma línea, Ortelli alertó sobre el riesgo político que enfrenta la administración nacional al desatender este reclamo popular. Según detalló, existe una porción importante de la sociedad que "está haciendo un esfuerzo tremendo y que no quiere que vuelva el kirchnerismo, pero ve cómo el gobierno dilapida ese voto de confianza que le dio en las legislativas a Milei". Ante esto, agregó una advertencia directa hacia la Casa Rosada: "Ojalá que el gobierno tome nota".

La demanda de un cambio en el estilo de liderazgo

Al analizar si el Poder Ejecutivo tiene margen para corregir el rumbo o modificar sus formas políticas, Castro expresó sus dudas sobre la capacidad de adaptación del mandatario: "Yo no sé si estará a tiempo de cambiar, la verdad no lo tengo claro".

Ortelli coincidió en la complejidad del panorama pero insistió en que el oficialismo debería reconsiderar su estrategia de cara a las próximas instancias en las urnas: "Pero sí al menos de por toda esa gente que hizo un esfuerzo tremendo y que está a medio camino, decir: 'Bueno, voy a proponer otra cosa para la elección', porque si llega a la elección, insisto, gritando, insultando, no va a ser el mejor camino".

Para finalizar el análisis conjunto en Radio Rivadavia, el periodista remarcó la exigencia de una renovación en la conducta pública: "Acá me parece que la gente está pidiendo otro tipo de liderazgo".