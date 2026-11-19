Alerta en el gobierno de Milei por lo que dijo Cristina Pérez sobre las elecciones.

La periodista y conductora Cristina Pérez analizó el complejo panorama electoral que atraviesa el país durante su programa Cristina sin vueltas por Radio Rivadavia. En su intervención, advirtió sobre la intensidad que adoptarán las disputas partidarias y puso el foco en la reconfiguración de las distintas fuerzas de cara a los próximos comicios presidenciales.

{{{htmlAmp}}}

De acuerdo con su análisis, las definiciones actuales no deben interpretarse como una resolución definitiva de las alianzas, sino como el punto de partida de una etapa de alta confrontación interna en el arco político nacional.

Las internas y la "supervivencia del más apto"

Pérez explicó que el esquema político vigente abre una fase de tensiones que afectará a los distintos sectores partidarios. En ese sentido, aseguró: "No hay que ver el formato electoral, este que está saliendo, que está quedando en limpio, como el fin, sino como el principio de un proceso de internas que sin el ordenamiento de la primaria puede ser feroz de ambos lados de la grieta".

Al profundizar sobre la dinámica que adoptará esta contienda, la conductora sostuvo que la falta de un marco ordenador tradicional dejará la disputa sujeta a la capacidad de resistencia de los dirigentes y a su lectura de la coyuntura. "Va a quedar en términos de supervivencia del más apto o de supervivencia del más fuerte o de supervivencia del más capacitado para entender las oportunidades en medio de un devenir imprevisible", remarcó.

En la misma línea, subrayó que este escenario "probablemente va a premiar a los audaces, pero que va a favorecer a los polos más importantes", lo que consolidará las posiciones más firmes frente a las opciones intermedias o fragmentadas.

Los plazos para definir las candidaturas

Respecto a los tiempos y las etapas que deberán transitar los dirigentes antes de las definiciones de las boletas, la conductora reconoció la dificultad de proyectar un cronograma rígido, aunque delimitó los meses clave del calendario.

"¿Qué fases quedan? A ver, es difícil hoy saber cómo es la escalera o qué hay en los escalones, pero podemos decir que hasta marzo o abril hay tiempo para los que tienen que definir una candidatura presidencial", puntualizó Pérez.

Por último, señaló que ese período resultará determinante para que los postulantes logren posicionarse y evalúen su viabilidad: "Por lo menos para arrancar los motores y poner la maquinaria en marcha. Después verán si llegan a un cierre de listas", concluyó sobre los desafíos inmediatos que enfrentará la dirigencia política.