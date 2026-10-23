Alerta en el Gobierno por lo que contó Pablo Rossi sobre Milei en vivo: "Ha hecho"

Alerta en el Gobierno por lo que contó Pablo Rossi sobre Milei en vivo.

El periodista Pablo Rossi analizó en A24 las últimas declaraciones del presidente Javier Milei y planteó que podrían representar un reconocimiento de aspectos de la situación que atraviesa su Gobierno. "¿Me parece a mí o es la primera admisión clara del Presidente?", se preguntó el conductor.

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Durante su análisis, Rossi puso el foco en las expresiones del Presidente y sugirió que podrían marcar un cambio en la forma de referirse a la situación del Gobierno. "Un presidente que aterriza en la Argentina y dice cosas que, me da la sensación…", comenzó el periodista, antes de profundizar en su interpretación de las palabras de Milei.

"Hoy ha hecho declaraciones Milei que me da la sensación que está admitiendo algunas cosas”, sostuvo Rossi, quien centró su pregunta en si las expresiones presidenciales constituyen una primera admisión explícita de aspectos que hasta ahora no habían sido reconocidos de esa manera por el mandatario.

Alerta en el Gobierno por lo que contó Pablo Rossi sobre Milei en vivo.

La lectura política detrás del análisis en A24

Rossi también introdujo una consideración sobre el contexto general en el que se producen las palabras del Presidente. "Todo juega", señaló, en una referencia a los distintos factores, a la vez que aclaró: "No es para contarle las costillas al Gobierno".