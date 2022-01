Dwayne Hickman, con mayor actividad en TV que en el cine, murió este domingo a los 87 años

El actor, productor y director de televisión Dwayne Hickman, quien protagonizó la exitosa comedia “The Many Loves of Dobie Gillis” en la década de 1950 y principios de la siguiente, murió este domingo a los 87 años en su casa de Los Ángeles por complicaciones del mal de Parkinson, dijo su representante Harlan Boll a The Hollywood Reporter.

En su breve paso por la pantalla grande apareció en “El niño del cabello verde” (1948), de Joseph Losey, “El rapto de los doce hombres de oro” (1965), de Norman Taurog, con Vincent Price y Frankie Avalon, y “Tres para la boda” (1967), de Peter Tewksbury, con Sandra Dee y George Hamilton. En 1965 comenzó a protagonizar películas de American International Pictures y también intervino en la comedia “La tigresa del oeste”, de Elliot Silverstein, protagonizada por Jane Fonda y Lee Marvin.

El último papel de Hickman fue en la película “Angels with Angels” (2005), de Scott Edmund Lane.

Hickman nació el 18 de mayo de 1934 en Los Ángeles, California y comenzó a actuar cuando era adolescente. Entre sus primeros trabajos se destaca "El show de Bob Cummings", una serie en blanco y negro que se rodó entre 1955 y 1959, donde se desempeñó junto al comediante titular durante los años que duró la comedia.

En 1959, Hickman obtuvo el papel destacado en “Los muchos amores de Dobie Gillis”, que se emitió de 1956 a 1963. Protagonizó los 148 episodios de la sitcom como un estudiante de secundaria desesperadamente enamorado que iba narrando sus peripecias.

Luego, Hickman fue estereotipado en papeles más jóvenes, a pesar de que ya tenía 29 años cuando terminó el programa.

A fines de la década de 1980, Hickman comenzó a dirigir programas de TV y continuó haciendo cameos; también tuvo un papel recurrente en la adaptación de comedia de situación de “Ni idea” (1996-1999).

Con información de Télam