Tras recibir tres denuncias por abuso sexual, el actor Chris Noth pierde a sus representantes

El actor Chris Noth, conocido popularmente por interpretar a Mr. Big en la popular serie de HBO "Sex and the City", fue removido de la lista de clientes de la agencia que lo representaba, luego de que durante las últimas horas recibiera una nueva denuncia por abuso sexual en su contra a las dos que ya se habían dado a conocer el miércoles pasado.

De acuerdo al sitio especializado E! Entertainment, Noth -que también participó en el elenco de "And Just Like That...", la continuación de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker- había firmado contrato hacía sólo tres meses con la compañía, A3 Artists Agency, cuyos voceros confirmaron que el intérprete ya no trabaja con ellos.

La noticia trascendió poco después de que una ejecutiva de una empresa tecnológica de 30 años declarara que el actor abusó sexualmente de ella en 2010, cuando tenía 18 años, en un restaurant de Nueva York en el que solía trabajar como cantante.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al igual que en respuesta a las otras dos denuncias que recibió previamente, Noth rechazó los dichos de las presuntas víctimas, algo que su mánager reprodujo en diálogo con el noticiero de la NBC, donde señaló que "la historia es una completa fabricación" y que "los detalles se leen como una pieza de mala ficción".

"Chris no tiene conocimiento de quién es esta persona, y como ya explicó ayer, nunca cruzó ni cruzaría esa línea", agregó.

Todo comenzó cuando el sitio estadounidense The Hollywood Reporter publicó un informe en el que el intérprete nacido en Wisconsin era acusado de abuso sexual por dos mujeres que no se conocen entre sí y que prestaron testimonio de forma anónima al portal para proteger su privacidad.

Bajo los seudónimos de Zoe, ahora de 40 años, y Lily, ahora de 31, ambas explicaron que la atención renovada por Noth con "And Just Like That..." les trajo recuerdos dolorosos, lo que las llevó a hacer públicas sus vivencias.

Zoe, que todavía trabaja en la industria, aseguró que el actor la violó en 2004 en Los Ángeles, cuando tenía 22 años y trabajaba en el mundo del entretenimiento; mientras que Lily, que es periodista, contó que la agredió en 2015 en Nueva York, cuando tenía 25 años y era mesera en la sección VIP de un club nocturno.

El actor cobró notoriedad al encarnar al personaje de John James "Mr. Big" Preston, el interés romántico de Carrie Bradshaw (Parker) en "Sex and the City", que tras su fin en 2004 continuó en forma de películas antes de la llegada a principios de este mes a HBO Max de la secuela de diez episodios.

Antes de ese papel, interpretó al detective Mike Logan en "La ley y el orden", otra institución de la TV de su país, entre decenas de otros trabajos en la pantalla chica y el cine desde la década del 80.

Con información de Télam