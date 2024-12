Vaca Muerta: petroleras proyectan superávit energético de u$s 25.000 millones en 2030

La formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta está mostrando muy buenos números. Pero en el sector remarcan que los volúmenes grandes de producción, y, en consecuencia, de exportaciones, llegarán para finales de la década y escalarán a partir de 2030. Los hidrocarburos como sector se preparan para igualar en envíos al exterior similares al complejo sojero. Las petroleras agrupadas en la CEPH (Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos) publicaron un informe donde proyectan el crecimiento de las exportaciones de Vaca Muerta que generará un superávit energético de alrededor de 25.000 millones de dólares anuales a partir de 2030.

En volúmenes, implica que la producción de petróleo pase de 700.000 barriles diarios (bdp) a 1.500.000 bdp en cinco años. En los últimos dos años, las principales petroleras profundizaron sus inversiones en la ventana de petróleo de Vaca Muerta, aunque no descuidan las operaciones en gas natural. Techint, por caso, anunció que acelerará la operación de su brazo petrolero Tecpetrol para aumentar la producción de shale oil (crudo no convencional) y dar el mismo salto que dio hace unos años en la ventana de gas con Fortín de Piedra, el área gasífera más productiva de Neuquén. Lo mismo sucede con YPF, la mayor productora del país, y con Pan American Energy (PAE), Vista, Pluspetrol y Shell, que encabezan el ranking de petróleo de Vaca Muerta.

En comparación, Brasil es el mayor productor de crudo de la región con 3,7 millones de bdp y ocupa el séptimo lugar a nivel mundial. El salto de la Argentina sería tan significativo que, incluso, hay proyecciones de distintas consultoras que afirman que en los primeros años de la próxima década el país podría alcanzar los 2 millones de bdp, ubicándose cerca de los volúmenes brasileros. Además, la Argentina, que en 2024 producirá un 20% más que en 2023, está por superar en producción petrolera a Colombia, que viene en declino y hoy alcanza los 800.000 bdp. En tanto, Venezuela está un poco por debajo del 1.000.000 de bdp y México se ubica en segundo lugar con 1,8 millones de bdp.

Según el último informe de la consultora Aleph Energy, dirigida por Daniel Dreizzen, las inversiones en 2023 en exploración y producción de hidrocarburos en todo el país fueron de US$ 11.760 millones y el 71% se concentraron en los no convencionales y el 68% estuvieron enfocadas en la ventana de petróleo. En 2024 la misma consultora en temas energéticos estima, en base a información de la Secretaría de Energía, que las inversiones en usptream (exploración y producción) llegarán a los US$ 11.400 millones y el 75% en Vaca Muerta y también el 75% fueron hacia la producción de petróleo. En ambos años, casi el 80% de las inversiones del sector de hidrocarburos se concretaron en la cuenca Neuquina.

Gas

En gas, el informe de la CEPH anticipa que la producción puede saltar de alrededor de 130 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de la actualidad a 230 MMm3/d a partir de la próxima década. En la ventana de gas las compañías que lideran son YPF, la francesa TotalEnergies, Tecpetrol, PAE y Pampa Energía. CEPH subraya que “la mayor producción de hidrocarburos permitirá satisfacer las necesidades internas y consagrar al país como un exportador, con la energía como un poderoso motor de la economía”.

“Mayores ventas al exterior, conjugadas con la menor necesidad de importar energía, consolidarán un saldo comercial positivo que el país empezará a registrar este año, revirtiendo el voluminoso déficit que computó en los ejercicios anteriores, con el negativo impacto en las cuentas públicas”, añade el informe de las compañías petroleras.

Infraestructura necesaria

Un aspecto clave para que el aumento de la producción y exportación de petróleo y gas natural se concrete son las obras de infraestructura. La Argentina está en un límite de capacidad de transporte, que pone un freno a la producción.

Las exportaciones de crudo y gas irán aumentando cuando vayan concluyendo las obras del gasoducto Vaca Muerta Sur que impulsa YPF que conecta Neuquén con Río Negro y el proyecto Duplicar Plus y Triplicar de la transportista de crudo Oleoductos del Valle (Oldelval).

En gas, además de los proyectos de licuefacción para exportar por barco GNL, están las ampliaciones de los gasoductos Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), la reversión del Gasoducto Norte, los ductos a Chile y los las exportaciones que se proyectan a través de caños a Brasil.