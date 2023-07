Cómo es la obra de reversión del Gasoducto Norte que el gobierno podría anunciar en la inauguración del Néstor Kirchner

Cuando inaugure el GNK, el gobierno podría anunciar la nueva obra que permitiría reemplazar las importaciones de Bolivia y abastecer el norte argentino con gas de Vaca Muerta. Por qué es una obra tan urgente.

El Gasoducto Néstor Kirchner (GNK) se inaugura formalmente este domingo 9 de julio. Encabezarán el acto Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. El nuevo ducto de 573 kilómetros, que une Tratayén (Neuquén) con Salliqueló (Bueno aires), permitirá evacuar 21 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas de Vaca Muerta hacia los grandes centros de consumo del país. Pero hay otra obra clave que el gobierno tiene en carpeta que es complementaria al GNK y que es determinante para el abastecimiento argentino de gas.

Se trata de la reversión del Gasoducto Norte (GN), que se espera que el Poder Ejecutivo anuncie la licitación en breve, incluso algunas fuentes señalan que podría anunciarse este domingo en Salliqueló, donde se va a hacer el mega acto por el GNK con fuerte presencia del gobierno. El ducto del norte es de 1960 y tiene una extensión de más de 1.450 kilómetros.

La reversión es clave para reemplazar en el corto plazo el declino de producción y las importaciones de gas desde Bolivia con producción de Vaca Muerta. La perspectiva no es solo para abastecer las provincias del norte, sino que abre la puerta a exportaciones al norte de Chile y a Brasil.

Bolivia viene declinando su producción año tras año. En 2014 llegó a producir 62 MMm3/d y en 2023 se espera que llegue a tan sólo 36 MMm3/d, de los cuales exporta cerca de 22 MMm3/d, principalmente a Brasil. Para 2024 se espera que los envíos a la Argentina incluso sean interrumpibles y podría ponerse en riesgo el abastecimiento de gas de las provincias del norte para el próximo invierno.

Urgencia

Por este motivo, en el sector energético creen que es urgente el llamado a licitación para la reversión del ducto y llegar a cubrir esa demanda invernal con producción de Vaca Muerta. Se trata del cambio del sentido histórico que tuvo el ducto, que va de norte a sur, por los envíos desde Neuquén al norte del país. La obra de infraestructura que posibilitará la reversión está dividida en dos grandes etapas: la primera sumará 19 MMm3/d y la segunda 29 MMm3/d.

Para esto, el gobierno tiene casi terminado el plan de financiamiento. La obra de reversión de la primera etapa demandará US$ 730 millones, de los cuales ya cerró una parte con el Banco de Desarrollo de América Latina, ex Cooperación Andina de Fomento (CAF), por US$ 540 millones. Los fondos restantes, alrededor del 25%, serian cubiertos con fondos estatales, según señaló la secretaria de Energía, Flavia Royón. Toda la obra completa de reversión del Gasoducto Norte demandaría alrededor de US$ 2.000 millones, similar a lo que requirió la primera etapa del GNK, según la información oficial.

Próximo invierno

En la cartera energética creen que la reversión tendría que estar lista para mayo de 2024. Transportadora Gas del Norte (TGN), que opera una red de más de 11.000 kilómetros de gasoductos en el país (la otra gran transportista es TGS), ya finalizó una primera obra de todo el plan de reversión del GN. En este primer paso, TGN concluyó dos obras en plantas compresoras Leones y Tío Pujio en la provincia de Córdoba (donde comienza el GN) que permite aumentar el volumen un 40% (de 7 a 10 MMm3/d) y que el gas llegue desde la planta de San Jerónimo, en el sur de Santa Fe.

La reversión del GN se complementará con el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, que está previsto que llegue a San Jerónimo. El gobierno todavía no lanzó esta licitación, pero se cree que en breve también lo haga. Todas estas obras son parte del Plan Transport.Ar que lanzó el gobierno nacional para ampliar la capacidad de transporte de gas en el país con el objetivo de desarrollar Vaca Muerta.