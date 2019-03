Eleeciones 2019: Rossi calificó como "triste último mensaje" de Macri en el Congreso

El discurso de Mauricio Macri en la inauguración de las sesiones legislativas provocó el enojo de la oposición por su marcado sello electoral. En ese sentido, el diputado Agustín Rossi calificó las palabras del Presidente como una "arenga para sus partidarios".

"Vimos a un Presidente en campaña electoral, su discurso fue una arenga a sus partidarios. Triste último mensaje del presidente en la Asamblea Legislativa, yo estoy convencido que va a ser el último", afirmó Rossi, debido a que este es el último año de mandato de Macri.

Y agregó: "El presidente se mostró enojado, irascible, permanentemente gritando, por eso no me pareció el discurso de un estadista. Hoy empezó la campaña electoral del presidente de la Nación. Podía haber elegido otro ámbito, no el Congreso de la Nación".

"De las cosas importantes para los argentinos, no lo escuchamos al Presidente. No habló de economía, no habló de tarifas, no habló de inflación, tergiversa los números en cuanto a la cantidad de empleo que existe", sostuvo.

En cuanto a su visible enojo en medio del discurso, el diputado explicó: "Tiene que ver con que, habrán visto, el enorme operativo de seguridad que se montó afuera. A nosotros mismos nos costó llegar hasta el recinto. Y resulta, que con todo ese operativo, en la tercera bandeja estaba lleno de militantes que no paraba de insultarnos".