Feinmann y el Negro González Oro a los sillazos por una discusión

Los conductores de televisión Eduardo Feinmann y Oscar "El Negro" González Oro mantuvieron una fuerte pelea a golpes hace años por una discusión en la radio. "Terminamos a las trompadas y los sillazos", afirmó González Oro en una entrevista con Luis Novaresio.

"Él tiene una imagen de duro pero lo rascás y adentro hay un tipo tan tierno como cualquiera, o más. Un tipo con el que he hablado de cosas muy personales y nos hemos peleado por cosas personales", sostuvo.

"Fue por una discusión en la radio. Me faltó el respeto y terminamos a las trompadas y los sillazos", afirmó.

Feinmann agregó: "Casi le parto la silla en la cabeza, fue muy divertido. Sucedió por una tontería pero, de todas formas, después estuvimos un año, en serio, literal, sin dirigirnos la palabra. Ni un 'buen día'".

González Oro después se burló de Feinmann: "no me tiró una silla, porque no podía levantarla".