YPF inauguró la primera estación de servicio 100% móvil de Argentina

YPF inauguró, a inicios de enero en la ciudad de Pinamar, su primera estación de servicio móvil, que puede trasladarse a donde se ubiquen los picos estacionales de demanda.

Se trata de un nuevo formato que se enmarca en el Decreto 46/2025 de enero del año pasado, mediante el cual el Gobierno habilitó la presencia de estaciones de servicio autónomas de este tipo, y es la primera que se inaugura en Argentina.

Además, la estación móvil puede ser operada gracias a la puesta en marcha del Real Time Intelligence Center (RTIC) de Comercialización en junio pasado, que permite su monitoreo y control a distancia, desde la torre que la petrolera de bandera posee en Puerto Madero.

Esta primera estación está ubicada en la Av. Libertador entre Selene y Poseidón (Pinamar). Permite abastecer hasta dos vehículos en simultáneo y ofrece exclusivamente combustibles premium. También cuenta con un módulo FULL autónomo para el expendio de alimentos y productos de cafetería.

De este modo, YPF busca llegar a destinos turísticos de la Costa Atlántica con picos estacionales de consumo, garantizando el abastecimiento de combustibles.

La inauguración contó con la presencia del intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el vicepresidente Ejecutivo Midstream y Downstream, Mauricio Martín; y otras autoridades del municipio y de la compañía.

“Sabemos que en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio, y esta estación viene a dar respuesta a eso. Queremos que las familias que viajan, los vecinos y quienes visitan la zona encuentren en YPF un lugar confiable, con buena atención y combustibles de calidad. Es parte del camino que estamos recorriendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, destacó Marín.

"Con esta apertura, YPF suma infraestructura estratégica en la Costa Atlántica y continúa desarrollando soluciones innovadoras para acompañar a sus clientes en los principales destinos" nacionales, resaltó la petrolera de bandera en un comunicado, anticipando que espera replicar este modelo en otros puntos estratégicos del país.