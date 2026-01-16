YPF anunció promociones de verano para los socios ServiClub

En el marco de la temporada de verano 2026, YPF anunció una serie de promociones y descuentos para los socios ServiClub, que tendrán vigencia en diferentes destinos turísticos del país y que van desde la compra de combustibles hasta el consumo en paradores.

"A través de la APP YPF, los usuarios podrán acceder a descuentos en paradores, gastronomía, servicios de playa, combustibles y productos FULL en distintos puntos de la Costa Atlántica, así como también en Villa Carlos Paz y Bariloche", dio a conocer la petrolera en un comunicado.

Además, durante la temporada habrá activaciones especiales en distintos puntos turísticos del país, destacó YPF, que incluyen la presencia de YPF FULL en balnearios y acciones en espacios emblemáticos.

En ese sentido, detalló que en APP YPF se encuentra el listado completo de las condiciones de cada beneficio y las promociones vigentes, dentro de la sección Beneficios ServiClub.

Algunos de los beneficios que otorga YPF para los socios de ServiClub en el verano 2026

Descuento de $20.000 en paradores

YPF destacó que una de las promociones más solicitadas por los socios de ServiClub es la del descuento de $20.000 en diversos paradores, aplicable tanto en gastronomía como en alquiler de carpas y sombrillas, estacionamiento y actividades recreativas, a la que se accede con el canje de 500 puntos.

Este beneficio está vigente hasta el 28 de febrero de 2026 y es únicamente válido para socios ServiClub a través de APP YPF.

Algunos de los paradores en los que estará disponible, tanto en la Costa Atlántica como en Córdoba y la Patagonia, son:

Pinamar: UFO Point, MAMA Beach, Terrazas al Mar, Casa Mar y Sushi Club

UFO Point, MAMA Beach, Terrazas al Mar, Casa Mar y Sushi Club Cariló: Divisadero

Divisadero Costa Esmeralda: Cabo Suelto

Cabo Suelto Mar del Plata: La Reserva, ACA Punta Mogotes

La Reserva, ACA Punta Mogotes Chapadmalal: Luna Roja, El Calamar Loco

Luna Roja, El Calamar Loco Villa Carlos Paz: Secret Beach, Summer Bar

Secret Beach, Summer Bar Bariloche: La Serena

El detalle completo de los paradores adheridos puede consultarse en APP YPF, dentro de la sección Beneficios ServiClub, señaló la petrolera.

Beneficios en YPF FULL

YPF también resaltó que desde el 8 de enero está activa la promoción ServiClub + FULL, que se orienta a reforzar el acceso a beneficios concretos para los socios.

La acción también se desarrolla en estaciones adheridas de los principales puntos turísticos de la Costa Atlántica, las Sierras y la Patagonia, e incluye dos modalidades:

La combinación de la compra de combos seleccionados junto con 3.000 puntos ServiClub , que permite acceder a beneficios gastronómicos extra.

, que permite acceder a beneficios gastronómicos extra. El canje de productos FULL exclusivamente con puntos ServiClub.

Beneficios en combustibles INFINIA

Además, YPF anunció que durante enero implementará descuentos en combustibles INFINIA a través de APP YPF, que incluyen cupones de descuento y promociones bancarias vigentes. Estas iniciativas serán comunicadas a través de las redes sociales de YPF ServiClub.

Asimismo, la petrolera de bandera remarcó que se extendió hasta el 31 de enero la vigencia de los escalonados INFINIA x2, que permiten canjear la misma cantidad de puntos por el doble de descuento.