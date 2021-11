Descontento de productores misioneros con nuevo precio máximo fijado para la yerba mate

El sector productivo misionero manifestó hoy su descontento con el nuevo precio máximo fijado por la Secretaría de Agricultura de la Nación para la tonelada de yerba mate, debido a que se encuentra por debajo del valor de mercado.

"Pese a que es el precio oficial, no quiere decir que sea lo que se le paga al productor, sino un precio mínimo de referencia. En Andresito hay secaderos que cerraron a $53 por kilo de hoja verde. En la zona ronda entre $49 y $53", dijo a la prensa Jonás Peterson, productor yerbatero e integrante del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La dependencia nacional, al laudar debido a la falta de acuerdo existente entre industria y productores, estableció en $36.830 el precio mínimo para la tonelada de hoja verde y en $139.954 la tonelada de la yerba canchada; en ambos casos puesto en secadero.

Así, el precio de la hoja verde pasó de 29,70 a 36,83 pesos, lo que implica una suba de 24,01%, sensiblemente por debajo de la inflación registrada en los últimos doce meses en la región del NEA, superior al 50%.

El nuevo precio fue publicado hoy a través de la Resolución 144/2021 en el Boletín Oficial, estableciendo como precios mínimos para la materia prima con vigencia desde hoy y hasta el 31 de marzo del año 2022; inclusive.

El directorio del INYM envió el 28 de septiembre a laudo la fijación de los precios mínimos de la materia prima de la yerba mate para el período octubre 2021 – marzo de 2022.

Por esta razón los nuevos valores del kilo de hoja verde y yerba mate canchada fueron determinados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La Ley 25.564 que regula el funcionamiento del INYM establece que los precios mínimos para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y de yerba canchada deben ser acordados dos veces al año por acuerdo unánime del Directorio y que, en caso de no lograrse esa unanimidad, deben ser definidos por la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Los nuevos valores generaron malestar en el sector productivo provincial ya que los productores pidieron contar con un precio más acorde a lo que existe en el mercado, sincerando el precio de la yerba mate ya que en algunos sectores están abonando entre 50 y 52 pesos por el kilo de hoja verde puesta en secaderos.

"Lo lamentamos muchísimo, pero son las reglas del juego. Pese a que es el precio oficial, no quiere decir que sea lo que se le paga al productor, sino un precio mínimo de referencia. En Andresito hay secaderos que cerraron a $53 por kilo de hoja verde. En la zona ronda entre $49 y $53", dijo Peterson.

"Estábamos tranquilos porque le dimos todas las herramientas a Nación para que tenga en cuenta, no solamente de lo que se está pagando, sino que también los costos de producción y nos salen con un laudo que ni siquiera cubre esos costos. No hay lógica para que no blanqueen lo que se paga", agregó Peterson.

Con información de Télam