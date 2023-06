Destacada participación de los vinos argentinos en los Decanter World Wine Awards 2023

Los vinos argentinos se destacaron en la vigésima edición del concurso Decanter World Wine Awards, al obtener 24 medalla de oro, cuatro de platino y dos Best in Show (mejores del certamen), entre otras.

El certamen, uno de los más importantes del mundo y que se realiza en Londres (Reino Unido), volvió a superar este año su récord, con 18.250 vinos de 57 países catados a ciegas por el jurado.

Y, allí, la Argentina volvió a posicionarse como uno de los países productores de vino de calidad, con una identidad reconocida mundialmente.

"El éxito de Argentina continuó (...) logrando cuatro medallas de Platino y dos de Best in Show, con el Malbec como reina suprema", destacaron los organizadores de los Decanter World Wine Awards.

Los vinos argentinos que obtuvieron el galardón de "Best in Show" -elegidos entre los vinos de 97 puntos- fueron Pie de Monte Malbec 2020 de Durigutti y Origen Los Chacayes Malbec 2021 de Terrazas de los Andes.

Las medallas de platino fueron para los vinos Privada Family Blend 2021 de Norton, Sin Límites Malbec 2021 de Ben Marco, Origen Las Compuertas Malbec 2021 de Terrazas de los Andes y Seminare Malbec 2020 de Gen del Alma.

Asimismo, la Argentina igualó su mejor desempeño en la categoría Medallas de Oro del año pasado con 24 vinos premiados.

"Observé la gran variedad de vinos argentinos como parte de nuestro proceso de selección de medallas de oro, y eso fue muy emocionante", resaltó el copresidente de los premios, Andrew Jefford.

Además, los vinos argentinos obtuvieron 227 medallas de plata y 260 medallas de bronce.

En la edición 2023, la evaluación estuvo a cargo de 236 expertos en vinos, entre ellos 53 Masters of Wine y 16 Master Sommeliers, de 30 naciones.

Por otra parte, los vinos argentinos también registraron un récord en el reporte 2023 del Master of Wine inglés Tim Atkin, que incluyó 2.026 vinos pertenecientes a 379 productores de todas las regiones vitivinícolas del país en su degustación anual, coordinada por Wines of Argentina (WofA).

Del total, 1.391 vinos obtuvieron 90 puntos o más; y 136 etiquetas, 95 puntos o más.

Este año Atkin recorrió Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Buenos Aires (IG Balcarce), Neuquén, Río Negro y Chubut; visitó por primera vez Córdoba para recorrer proyectos en Colonia Caroya, Traslasierra y Calamuchita; y finalizó su viaje en Mendoza y San Juan.

"La visita a Argentina es siempre uno de los 'highlights' de mi año, ya que la siento como mi segundo hogar; pero esta vez fue aún más especial, ya que pude disfrutar de todo lo que dejó el triunfo del país en la Copa del Mundo y también degustar muchos vinos de las increíbles y contrastantes cosechas 2019 y 2021", explicó Atkin.

Según el especialista, "lo más destacado de mi viaje fue la primera visita a Córdoba y una velada fantástica junto al Club de Mujeres Profesionales del Vino; ha sido genial ver la creciente influencia que mujeres enólogas y viticultoras están teniendo en la escena del vino argentino".

Para Atkin, los Winemakers del año fueron Pablo y Héctor Durigutti (Durigutti Family Winemakers); el Joven Winemaker del año, Germán Masera (Escala Humana); Winemaking Legend, José Zuccardi (Zuccardi Wines); Viticultor del año, Diego Morales (Bodegas Salentein); y Best Cellar Door: Riccitelli Wines.

Los vinos tintos del año fueron Per Se La Craie 2021 y Altos Las Hormigas Jardín de Hormigas Los Amantes 2021; el vino blanco, Catena Zapata Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay 2021; el vino rosé, Otronia 45 Rugientes Rosé 2020; el vino espumoso, Cruzat Millésime Pinot Noir/Chardonnay 2017; y el vino dulce, Huarpe Taymente Tardío Sauvignon Blanc Dulce Natural 2021.

La categoría "Discovery of the year" incluye como vino tinto a El Viticultor Malbec 2021; vino blanco, Bodega Las Cañitas Vórtice Sauvignon Blanc Reserva 2021; vino rosé, Kaiken Nude 2022; vino espumoso Sineres Factory Chardonnay Brut Nature 2018; y vino dulce Mendel Petit Manseng Late Harvest 2022.

Por su parte, las etiquetas destacadas en el rubro "Value of the year" fueron para los vinos tinto Niven Criolla Argentina Criolla Grande 2022; blanco, Alba en Los Andes Finca Chardonnay 2022; Rosé, La Inconsciencia Presente Infinito Syrah Rosé 2021; Espumoso, Huarpe Zamia 2021; y Dulce, Michango Andreatta Blanco Dulce Natural 2022.

Con información de Télam