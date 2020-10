El ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, sostuvo que "habrá temporada de verano" en la costa atlántica y los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires aunque, aclaró, que las vacaciones de verano se llevarán a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad a causa de la pandemia por el coronavirus.

"Esta enfermedad es muy particular, cuando pareciera que se está controlando aparecen rebrotes”, dijo el funcionario de Axel Kicillof pero ratificó que habrá temporada de verano en los puntos turísticos provinciales. Costa aseguró que la provincia de Buenos Aires no está en condiciones "de tener playas atestadas de gente sin distancia” y resaltó la importancia de mantener las medidas de distanciamiento social y prevención para evitar contagios por COVID-19. "La temporada no va a ser bajo ningún punto de vista similar a las que conocemos”, manifestó en declaraciones a FM La Patriada.

“Decimos que 'va a haber temporada' porque va a poder haber actividad turística y movimiento de personas, pero bajo condiciones y protocolos”, afirmó Costa. “Estamos trabajando coordinadamente con el Gobierno nacional, municipios y el sector privado para ir previendo para preparar la temporada de verano lo mejor posible”, consideró el funcionario de Kicillof. A su vez hizo énfasis en la responsabilidad social, “hay dos tipos de dimensiones: una las normativas que vamos a aplicar desde el Gobierno y la otra van a ser las medidas de prevención individuales”.

La situación económica bonaerense

Por otra parte, Costa se refirió a la situación socio-económica en el territorio bonaerense. “La provincia es una de las más ricas de Argentina pero tiene una de las pobrezas más grandes del país, arraigadas de varias décadas”, aseguró y agregó que “la situación del empleo es muy preocupante, en General Pueyrredón (Mar del Plata) el desempleo es del 26%; duplica el promedio nacional”.

En este sentido analizó, “arrancamos la gestión con una provincia que venía con un fuerte deterioro en materia productiva y después de unos primeros meses donde cambiaron las perspectivas para la economía, cuando se empezaron a ver los frutos de eso, llegó la pandemia y el golpe fue muy duro” y sostuvo que “desde abril estamos viendo una recuperación heterogénea, la actividad está repuntando y se está recuperando la producción, algunos sectores, como alimentos y bebidas, están en niveles similares a los previos a la pandemia”. “Nuestra apuesta es tener una reactivación de cara a la post pandemia lo más rápida posible, estamos tratando de que el impacto sea el menor posible”, expresó.