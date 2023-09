Massa dijo que la semana que viene habrá anuncios para autónomos y monotributistas

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que está estudiando junto a su equipo una serie de propuestas destinadas a esa porción de trabajadores.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, adelantó en diálogo con C5N que la semana próxima hará anuncios destinados a monotributistas y trabajadores autónomos. "Cuando junté al equipo hoy cuando terminamos con la CGT, les dije: 'Quiero algo para monotributistas y autónomos para la semana que viene y tener alguna propuesta para evaluar'", contó el ministro de Economía.

El candidato repasó lo que fue el fin de semana en Tucumán: "Fue muy movilizante porque el norte argentino tiene esa cosa que te abraza y te hace sentir el cariño. Hubo mucha gente de las provincias de la zona para poder contarles cómo generar trabajo y equiparar, porque es una zona que en los últimos años estuvo muy postergada. Y hoy el norte es sinónimo de desarrollo".

Sobre el apoyo de gobernadores, el ministro de Economía expresó que "me hace sentir que el tiempo que me toca encarar no lo hago solo sino con gente que me acompaña con mucha experiencia".

Por otro lado contó el plan de seguridad que se está preparando. "Vamos a presentar el programa de prevención en seguridad. Vamos a darle a cada ciudad de más de 50 mil habitantes desde el estado nacional el financiamiento para tener su propio sistema de cámaras móviles y satelitales".

Relató su experiencia en Tigre. "Eso a nosotros nos permitió bajar un 92% el delito, pero además nos permite descentralizar la justicia". Y explicó que "en Argentina tenemos que atacar el dinero del delito organizado y en ese sentido es clave que tengamos una agencia que haga investigación y seguimiento del delito y del dinero del delito". Y destacó que "eso requiere de una justicia comprometida porque si ante esa situación empiezan las fianzas acomodadas o los jueces que no dan la cara. Entonces la sociedad se cansa porque el narco termina en la panadería con la vecina", dijo Massa.

Además, le mandó un mensaje a Mauricio Macri, que más temprano dio una entrevista en vivo a TN. "El problema más serio de credibilidad que tiene Macri es que no hizo autocrítica. Hoy era un buen día para que Macri diga 'estafé a los laburantes, no tuve el coraje'. Macri debería reconocer que estafó a la gente", expresó Massa. Y agregó: "Lo más importante es que el laburante sienta que el Estado no le manotea con un impuesto injusto", dijo al recordar que Macri prometió eliminar Ganancias y no lo hizo.

Massa hizo anuncios sobre Ganancias

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes en Plaza de Mayo ante miles de trabajadores que a partir del 1 de octubre próximo el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias subirá hasta 1.770.000 pesos mensuales, lo que reducirá su impacto en los sueldos y las jubilaciones, todo con ajustes semestrales. El candidato a presidente prometió recuperar el poder adquisitivo del salario si es electo presidente y pidió a los gremios su acompañamiento en las elecciones 2023.

Massa brindó un discurso tras un encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda con los principales dirigentes de la CGT y de la CTA y a autoridades de la Cámara de Diputados, donde precisó que el piso será equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles mensuales. El funcionario estuvo acompañado por los máximos representantes gremiales -como Héctor Daer, Andrés Rodríguez y Pablo Moyano-, el titular de la Aduana, Guillermo Michel, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el diputado oficialista Máximo Kirchner.