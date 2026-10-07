Uber quiere comprar PedidosYa: los trabajadores denuncian monopolio y riesgos por mayor precarización

La empresa Uber avanza sobre Delivery Hero y busca quedarse con PedidosYa en la Argentina como parte de una operación global de casi U$S 15.000 millones. La concentración abrió un nuevo frente de discusión sobre el mercado de las apps de delivery: los repartidores advierten que podrían quedar con menos alternativas para trabajar y negociar sus ingresos, en un sector atravesado por la precarización y la dependencia de los algoritmos.

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Uber y PedidosYa, una operación que cambia el mercado

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La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios presentó ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) un escrito de oposición y denuncia de concentración económica contra la operación por la cual Uber Technologies, Inc. pretende adquirir el control de las operaciones de Delivery Hero SE en la Argentina, que funcionan bajo la marca PedidosYa

La transacción tiene un valor de U$S 14.800 millones y todavía no está cerrada. Uber informó que deberá obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes y proyectó completar la operación durante el segundo semestre de 2027.

En la Argentina, el expediente quedó bajo análisis de la Autoridad Nacional de la Competencia, que debe determinar si la concentración puede afectar las condiciones de competencia. La legislación establece que estos procesos deben evaluar si una operación permite adquirir o reforzar poder de mercado con capacidad de perjudicar la competencia y el interés económico general.

Justamente, Uber y PedidosYa son dos de los principales jugadores del reparto mediante aplicaciones. Si la operación avanza, una de las alternativas que hoy tienen los trabajadores para conectarse a una plataforma competidora dejaría de existir y un solo actor absorbería un universo laboral de envergadura dentro del mercado.

El temor a un “monopsonio” en el empleo

El planteo presentado ante la ANC pone el foco en una dimensión que excede al consumidor y alcanza directamente al mercado laboral. La denuncia sostiene que, si Uber absorbe a PedidosYa, los repartidores podrían quedar frente a un único comprador de su fuerza de trabajo dentro del mercado de reparto por aplicaciones. A esa situación se la define como monopsonio laboral: un escenario en el que una sola empresa concentra la demanda de trabajo y obtiene mayor capacidad para establecer condiciones.

La preocupación central es que, al desaparecer una alternativa competitiva, los trabajadores tengan menos margen para cambiar de plataforma si consideran insuficientes las tarifas o cuestionan determinadas condiciones de funcionamiento.

El documento reclama que la operación sea rechazada o, en su defecto, que la ANC imponga condiciones específicas para evitar ese nivel de concentración.

Entre las medidas solicitadas aparecen tarifas mínimas vinculadas con los costos de vida y combustible, mayor transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos y controles sobre las operaciones financieras asociadas a las billeteras virtuales.

Tarifas, kilómetros y costos: el problema de trabajar para una app

La discusión sobre el monopolio también está relacionada con cuánto dinero reciben efectivamente los repartidores. El escrito presentado ante la ANC incorpora liquidaciones de jornadas y un análisis sobre las distancias recorridas. Según esa documentación, en dos muestras analizadas el pago base por kilómetro se ubicó entre $ 249,39 y $ 291,44.

El planteo sostiene que esos valores no alcanzarían para cubrir de manera adecuada los costos asociados al trabajo: combustible, mantenimiento y amortización de la moto o bicicleta, telefonía e indumentaria de protección.

Otro punto señalado es el peso de las propinas. De acuerdo con las liquidaciones incorporadas al expediente, en los casos analizados representaron entre $ 5.600 y $ 6.500 por jornada y llegaron a explicar cerca del 20% del ingreso total.

La denuncia interpreta ese fenómeno como una señal de que parte de los costos operativos termina trasladándose al consumidor a través de la propina, mientras el valor de la tarifa base permanece bajo.

Precarización y dependencia de los algoritmos

El conflicto también pone sobre la mesa cómo se organiza el empleo dentro de las apps de delivery. Uno de los principales cuestionamientos apunta al poder de los algoritmos para determinar asignaciones, recorridos, tarifas y sanciones.

El documento presentado por los trabajadores sostiene que la desactivación de una cuenta puede significar, para un repartidor, quedar fuera del mercado laboral de la plataforma sin contar con una alternativa equivalente.

La denuncia también cuestiona las deducciones y demoras vinculadas con las billeteras virtuales utilizadas para gestionar los pagos.

En paralelo, la ANC ya había iniciado en marzo una investigación de oficio sobre posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las plataformas de delivery de comida. El organismo puso entonces bajo la lupa posibles cláusulas de paridad de precios y acuerdos de exclusividad con restaurantes.

Qué puede pasar con los trabajadores si avanza la compra

La operación todavía debe atravesar el proceso de revisión de las autoridades de competencia. Por eso, la compra de PedidosYa por parte de Uber no implica todavía que ambas plataformas funcionen bajo un mismo control en la Argentina. El debate, sin embargo, ya abrió una discusión más amplia sobre el futuro del empleo en las plataformas.

Para Uber, la integración permitiría ampliar la escala de sus operaciones y, según la compañía, generar mayores oportunidades para comercios y repartidores. La empresa sostiene que una red más grande permitiría aumentar los pedidos y mejorar la utilización de la plataforma.

Del otro lado, el reclamo presentado ante la ANC advierte que una mayor concentración puede tener el efecto contrario sobre quienes trabajan en las apps: menos opciones, menor capacidad de negociación y mayor dependencia de las reglas fijadas por una sola compañía.