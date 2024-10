Conferencia de la Mesa Nacional de Transporte en medio del paro

La Mesa Nacional de Transporte brindó una conferencia de prensa para remarcar la potencia del paro. Los líderes de los gremios destacaron: “Hoy demostramos que el transporte nacional mueve toda la economía del país y vamos a defenderlo como sea”. El representante sindical de Camioneros Pablo Moyano anticipó que habrá nuevas medidas de fuerza y le advirtió al Gobierno: "A partir de hoy nos van a tener que respetar".

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, cuestionó al Gobierno por el profundo proceso de ajuste que lleva adelante y advirtió: "No saben dónde se están metiendo". En esa línea, expresó: "No tenemos producción de barcos, privatizan los trenes, las pymes quebradas. ¿A dónde nos quieren llevar? Los agravios hay que tomarlos de quién viene. Es un honor que este Gobierno, que no tiene ninguna sensibilidad, me ataque a título personal. Pero les digo que no soy cobarde".

Luego fue el turno de Moyano, secretario general de Camioneros, quien ponderó la adhesión a la medida de fuerza a nivel nacional. "No circularon aviones, barcos, trenes, subtes, camiones. La gente se adhirió masivamente a la protesta. Acá no se apretó a nadie aunque por diferentes medios, el Gobierno intentó que no se llevara a cabo el paro. Estamos defendiendo toda la movilidad de transporte", subrayó.

A su turno, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, fue otro en tomar la palabra y aseveró: "Hoy se cumplió un día importante para los trabajadores de transporte y para el trabajador común. Hoy vimos la diferencia de lo que queremos enfrentar al Gobierno en paz y en orden y los que quieren dialogar. Se va a cumplir el paro de 24 horas".

El Gobierno intentará destrabar el conflicto de la UTA y evitar el paro

El Gobierno se reunirá esta tarde con los gremialistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en busca de destrabar el conflicto salarial del sector y desactivar el paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciado para este jueves 31 de octubre. El encuentro está estipulado para las 17 en la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes del sindicato liderado por Roberto Fernández.

El intento por dejar sin efecto la medida de fuerza dispuesta por la UTA se llevará a cabo en medio de la jornada de huelga del transporte a nivel nacional, que afecta a los trenes, subtes, vuelos, camiones y barcos, pero que tiene en funcionamiento a los colectivos.

En la mesa de discusión se volverá a plantear el incremento salarial pretendido por el gremio, que busca aumentos progresivos que permitan elevar el sueldo básico a $1.322.136 en diciembre. Actualmente se ubica en $1.060.000.

Así fue planteado el pasado lunes en otra instancia de diálogo en la dependencia nacional de Trabajo, pero al no arribar a un entendimiento con los empresarios, el sindicato convocó a un paro por 24 horas tras el vencimiento de la conciliación obligatoria que regía hasta este martes 29 de octubre.

FAOS califica de "escalada antisindical" al escrache en estaciones y aplicaciones

Hace 3 horas

El Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS) repudió la "escalada en el accionar antisindical" provocada por el gobierno de Javier Milei, que utilizó "instrumentos públicos" como los altoparlantes de estaciones de trenes y la aplicación Mi Argentina para "difamar" a dirigentes gremiales.

"Repudiamos la escalada en el accionar antisindical que el gobierno nacional ha decidido como toda política para encontrar culpables al deterioro en las condiciones del trabajo a los que somete al pueblo trabajador", indicó el organismo en un comunicado.

El FAOS se refirió a "la utilización de la herramienta 'Mi Argentina', así como la difusión por altoparlantes de propaganda política antisindical" con que desde ayer el Poder Ejecutivo decidió apuntar a "dirigentes sindicales" y tildar de "privilegio" el derecho a huelga.

"A quienes trabajan no les sobra ningún derecho, ni la defensa de los mismos frustra la realización de la sociedad. Si el diálogo es la vía para la paz social y el desarrollo sostenible y sustentable, el agravio nos conducirá irremediablemente a la senda contraria", agregaron en el texto.