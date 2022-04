Comenzó el paro nacional de transportistas de granos

El paro comenzó este lunes y se extendería "hasta lograr una respuesta", según informó la Federación de Transportistas Argentinos.

La Federación de Transportistas Argentinos (Fetra) comenzó este lunes un paro nacional convocado en reclamo por la actualización de las tarifas del sector y por la falta de gasoil. Según informó Fetra, la protesta se extendería "hasta lograr una respuesta" y argumentaron que la decisión tiene "el fin de evitar mayores daños en la economía de sus representados". La Federación informó además que el reclamo en las rutas será sin cortes, pero seguramente con demoras en el tránsito.

Según reporta Fetra en su página web, hay protestas con camiones apostados a la vera de las rutas en localidades como Sancti Spiritu, Chovet, Cañada de Gómez, Estación Díaz, Diego de Alvear y Correa, en Santa Fe; Coronel Pringles, en Buenos Aires; y General Pico, en La Pampa.

Por su parte, la secretaria Legal de la Federación, Valeria Pardo, dijo que la entidad no fue citada a una mesa para negociar tarifas y reprochó que "no hayan sido atendidas ninguna de las condiciones que pedimos para seguir trabajando". En declaraciones a AM990, Pardo agregó: "La situación sigue siendo la misma que la semana pasada y se agrava día a día. Por eso, la medida de fuerza era inevitable, porque no aparecieron soluciones". Particularmente en relación a la falta de gasoil, Pardo dijo que si bien "YPF asegura que destinará millones de litros, hasta ahora esa decisión no ha impactado en el interior del país".

Los principales reclamos punto por punto

La falta de actualización de la tarifa nacional para los fletes de granos contemplando el precio real del gasoil

Falta de reglamentación de la cláusula gatillo

Conflictos generados por la negativa por parte de algunos dadores de cargas

Inseguridad en las inmediaciones portuarias

Falta de condiciones de infraestructura en los distintos accesos a los Puertos Graneleros

Una de las provincias más afectadas y movilizadas por la falta de gasoil y el precio de los combustibles es la provincia de Entre Ríos. Sobre la situación que aqueja a provincia litoraleña, Sebatián Gotte, representante del Centro Empresario del Transporte Automotor de Carga (CETAC) explicó que por el momento hay una reducción del servicio y agregó que: "La escasez es real, las estaciones de servicio dicen que por el precio del litro de nafta están perdieron plata. Y que esa plata es recuperada al venderle el gasoil mas caro al transportista y al campo. Entonces es un efecto dominó", explicó Gotte, en declaraciones a Radio Ciudadana, y contó que la provincia desarrollará hoy un encuentro de una mesa multisectorial para abordar el conflicto.

Allí -agregó- estarán presentes distintas cámaras y entes del agro, transporte de pasajeros, el secretario provincial de transporte, representantes de cámaras industriales de arroceros, de bolsas cerealeras y concejales y diputados locales, además de la Federación enterrariana de transporte automotor de cargar.

Por otra parte, quien también se manifestó fue la Cámara de la Industria Aceitera Argentina que en Twitter denunció que "El #paro dispuesto por los #transportistas afecta severamente a la cadena #agroindustrial. El gobierno no propone soluciones al conflicto ni al faltante".

La semana pasada también hubo asambleas y cortes en diferentes rutas en el sur de Córdoba. Fueron en Sampacho, Río Cuarto, Las Vertientes, Vicuña Mackenna, Gigena, Chucul, entre otros, por parte de transportistas provinciales pertenecientes a la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas (Fecotac).

Ante esta situación, la Secretaría de Transporte cordobesa convocó a la entidad junto a representantes a acopiadores y empresas cerealeras a la Mesa del Transporte de Carga Agropecuaria local para acordar una nueva tarifa en el transporte de granos. La reunión, sin embargo, no prosperó pero de todas maneras organización decidió levantar la medida de protesta para hoy.