Colectivos de AMBA: empresas mejorarán la frecuencia del servicio tras la promesa de pago de deuda

Las compañías harán un gesto de buena voluntad a pedido del Gobierno, que se comprometió a saldar parte de la deuda en los próximos días. Aún así, las firmas advirtieron que más allá de las intenciones, la falta de combustible impedirá que las líneas circulen con mayor frecuencia.

La reunión entre el Ministerio de Transporte y los representantes de las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reflejó leves avances en la negociación, a pesar de no arribar a una solución definitiva. De esta forma, más de 100 líneas que circulan por la región más poblada del país continuarán bajo un esquema de servicio reducido, pero con mejoras en la frecuencia.

De acuerdo a lo que pudo averiguar, el Ministerio de Transporte le prometió a las cámaras participantes -la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano (CETUBA)- que el ministro Alexis Guerrera iniciará gestiones con su par de Economía, Silvina Batakis, para realizar un pago parcial de la deuda con el sector en materia de subsidios, estimada en 19.000 millones. Las compañías le dieron un ultimátum a las autoridades nacionales hasta el lunes para efectuar el abono.

¿Cuál es la contraprestación de las empresas? Como "gesto de buena voluntad", no habrá mejora del servicio al 100% en la frecuencia, pero en el caso de líneas bajo jurisdicción provincial y comunales, la circulación será mejorada al 80%. En el caso de las empresas nacionales, la frecuencia será elevada a un rango del 60%. Esta diferencia se debe a que el gobierno de la provincia de Buenos Aires que lidera Axel Kiicllof abonó el martes un dinero importante a las compañías en concepto de subsidios, una medida que fue bien recibida por el sector.

A pesar de esta leve mejoría, el panorama no es muy alentador. De acuerdo a lo que corroboró este medio en diálogo con el sector, "muchas empresas del conurbano dicen que por mas buena voluntad que haya... de minina van a mantener el 50% de frecuencia, algunas intentarán mejorarla para cumplir con esta voluntad, pero hasta que no estén los fondos, no se puede mejorar el servicio", sostuvo una fuente.

Según confiaron a El Destape fuentes del Gobierno, los representantes del Estado buscan "paulatinamente las herramientas necesarias para que se pueda garantizar el servicio al usuario y no encuentre inconvenientes". Por parte de Transporte, también estuvieron presentes el secretario de transporte interjurisdiccional Marcos Farina y Carlos Vittor, subsecretario de Política Económica y Financiera.

Al observar las últimas estadísticas disponibles del Indec, las importaciones de combustibles y lubricantes se dispararon 156,6% a nivel interanual en junio. Respecto a este segmento, en este período se destacaron aumentos en las compras de gas natural licuado y gasóleo (por 422 millones de dólares en ambos casos); gas natural en estado gaseoso (117 millones de dólares); y fosfato monoamónico, incluso mezclado con fosfato diamónico (106 millones de dólares), entre otras subas.

Cuáles son las líneas afectadas por el reclamo

2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203, 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 325, 328, 329, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390, 395, 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 501, 501, 501, 502, 502, 503, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 621, 622, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914, 915.