Capitanich y Morales intensificaron las críticas a Larreta por subsidios a los colectivos de la Ciudad

Los gobernadores de Chaco y de Jujuy apoyaron al Gobierno nacional por el traspaso de responsabilidades del transporte automotor.

Los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, y de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionaron la posición de la Ciudad por negarse al traspaso de las responsabilidades del transporte automotor que se mantiene dentro de los límites de la jurisdicción. Ambos reiteraron el respaldo a la decisión del Gobierno nacional de traspasar la operatoria del servicio al Estado porteño.

Capitanich sostuvo que “hay profundas asimetrías” en las tarifas del transporte público de pasajeros entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, como consecuencia de la disparidad de los subsidios que perciben. “Estamos de acuerdo con el planteo del Gobierno nacional para lograr más equidad. La ciudad de Buenos Aires tiene 32 líneas dentro de su perímetro y tiene subsidio nacional", señaló Capitanich en El Destape Radio.

El mandatario chaqueño recordó que "hasta el 2018, en el gobierno de (Mauricio) Macri, se les pagaba 42% de subsidios”, mientras que “hoy se paga un 81% en las 32 unidades de CABA”. Además, puntualizó que, “de las 242 líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 91% las subsidia la provincia de Buenos Aires”.

“La ciudad de Buenos Aires contribuye menos, paga menos subsidios y tiene la tarifa más baja del país, en $ 18. En el norte, la tarifa promedio es de $ 50. Hay profundas asimetrías en la tarifa de servicios y de transporte de pasajeros. No queremos ser furgón de cola ni convidados de piedra”, afirmó el gobernador de Chaco.

Por otra parte, explicó que, en la reciente reunión entre gobernadores del Norte Grande, dejó en claro "la necesidad de impulsar una tarifa energética diferencial, que el sur la tiene en el caso del frío". "Nosotros cuando más consumimos pagamos más caro", sostuvo sobre las provincias del Norte Grande.

En tanto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo hoy que "hay que ir a un sistema de subsidios más justo porque están todos concentrados en el área metropolitana", en detrimento del interior del país, y consideró que "es más fácil gobernar la Ciudad" que otro distrito. En diálogo con CNN Radio, el también presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) recordó que "los vecinos del área metropolitana terminan pagando 18 pesos un boleto mientras en las provincias cuesta 50 pesos, con subsidios por colectivo cuatro veces superiores (en el AMBA) a los que llegan al interior".

Para el jujeño "hay que ir a un sistema de subsidios más justo porque están todos concentrados en el área metropolitana", al ser consultado sobre el plan de segmentación de tarifas que planea el Gobierno y que implica una quita de subsidios a la energía y al gas en una medida que afectará el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Pagan menos que el interior y es una realidad. No se si me reporta más o menos votos", concluyó.

En otro tramo de la entrevista el radical opinó que "es más fácil gobernar la Ciudad", aclaró que "no hay un tema en contra de Horacio" (en referencia a Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Gobierno porteño y su aliado en Juntos por el Cambio) pero advirtió: "Hay temas que no compartimos".

Juez sí criticó el traspaso de colectivos a la Ciudad

El senador nacional Luis Juez criticó hoy la intención del Gobierno Nacional de traspasar 32 líneas de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires, y aseguró que se trata de "una maniobra inteligente" del presidente Alberto Fernández contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. "Alberto (Fernández) tiene claro que es una maniobra inteligente, interesante, debería implementarlo y no haber ningún privilegio. También debería ser para el conurbano bonaerense", afirmó Juez en declaraciones radiales. Al respecto, agregó: "Claramente es una maniobra dirigida hacia Horacio Rodríguez Larreta. Si fuese equitativo, estaría planteando el tema de la equiparación de subsidios en todo el área nacional".

"No lo van a hacer, cuidan bien a su votante", insistió en relación a los dichos de María Eugenia Vidal, quien aseguró la quita de subsidios atacaba directamente a los votantes de Juntos por el Cambio. Además, el senador pidió que el Gobierno le quite subsidios al conurbano bonaerense para equiparar la política de asistencia. "Si Alberto y el Gobierno nacional no le va a quitar los subsidios al conurbano bonaerense, es absolutamente injusto", destacó.

Fondos al transporte público del interior

El Gobierno otorgó oficialmente una asistencia económica de $9.600 millones para el transporte automotor de pasajeros del interior del país, con el objetivo de "mantener la sustentabilidad" de las empresas del sector. Ese monto se aplicará a lo largo del primer trimestre del año y es un 20% más que el otorgado en los últimos tres meses de 2021. Se trata de recursos provenientes del Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país.

Ese Fondo tiene como fin compensar los desequilibrios financieros de las empresas que operan en la actividad. La decisión -que se aplicará a razón de $3.200 millones por mes- se formalizó por medio de la Resolución 82/2022 del Ministerio de Transporte, publicada en el Boletín Oficial.

Ahora, la Resolución determina que se firmarán convenios entre ese Ministerio y cada provincia o municipio que recibirá la asistencia económica, para transferir los montos a cada una de las empresas de su jurisdicción. En este sentido, la normativa fija que las provincias y los municipios deberán suscribir, conjuntamente con las empresas de transporte bajo sus jurisdicciones, la adhesión e implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Según lo dispuesto, las jurisdicciones beneficiarias "deberán continuar aportando al sistema de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos por automotor, ya sea mediante transferencias a las empresas prestadoras de los servicios provinciales y municipales o, en su caso, a la jurisdicción municipal que así se lo hubiera requerido por medio fehaciente, como mínimo, un monto que mantenga la proporción que se hubiera verificado por los aportes correspondientes a 2021 entre los aportes girados por el Estado Nacional".