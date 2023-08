Las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias aumentaron 44,3% en julio

Las transferencias no automáticas que el Estado nacional otorga a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron en julio a $106.825 millones, con un incremento nominal interanual del 44,3%.

La información fue dada a conocer hoy por la consultora Politikon Chaco en base a datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.

Si bien aún no se conoce el Índice de Precios al Consumidor de julio (será difundido el 15 de agosto), la evolución interanual muestra una caída en términos reales que la consultora estimó en un 32,9%.

A diferencia de las transferencias automáticas, cuya distribución está previamente determinada en diferentes normas, las no automáticas no siguen un criterio definido y están sujetas a cuestiones que pueden ser excepcionales, como necesidades de financiamiento de un distrito en particular o la ocurrencia de adversidades climáticas o catástrofes naturales.

El 20,7% de los recursos transferidos el mes pasado correspondió al Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF) de la provincia de Buenos Aires (a cargo de Obligaciones del Tesoro); el 11,9% a Transferencias a las Cajas de Previsión Social provinciales no transferidas (a cargo de Anses) y el 5,9% a Comedores Escolares (a cargo del Ministerio de Desarrollo Social).

Asimismo, el 5,7% fue a Asistencia a Provincias (a cargo de Obligaciones del Tesoro); el 4,3% a Gestión Educativa en el nivel primario (del Ministerio de Educación); el 3,5% a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN, del Ministerio del Interior) y el 3,3% a Obras por transferencias a provincias y municipios (al Ministerio de Obras Públicas).

Los ATN de julio mes totalizaron $ 3.778 millones y fueron nueve las provincias que recibieron estos fondos, encabezadas por Chaco ($ 615 millones).

La provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de las transferencias (51,4% del total) por $ 54.926,3 millones, seguida por La Rioja con $ 8.487,5 millones (7,9% del total) y Chaco con $ 4.864,5 millones (4,6% del total).

En orden decreciente, les siguieron CABA ($ 4,813,7 millones), Santa Fe ($ 2.742,1 millones), Neuquén ($ 2.647,5 millones), Entre Ríos ($ 2.611,4 millones), Río Negro ($ 2.605,6 millones), Santiago del Estero ($ 2.576,2), Formosa ($ 2.546,8 millones), Salta ($ 2.430,3 millones), Tucumán ($ 2.156,7 millones), Corrientes ($ 2.095,6 millones) y Córdoba ($ 1.968,1 millones).

La lista se completó con Santa Cruz ($ 1,784,9 millones), Misiones ($ 1.723,8 millones), Catamarca ($ 963,9 millones), La Pampa ($ 912 millones), Chubut ($ 879,5 millones), Mendoza ($ 870,2 millones), San Juan ($ 825,6 millones), Tierra del Fuego ($ 643,5 millones), Jujuy ($ 456,2 millones) y San Luis ($ 293,2 millones).

Con información de Télam