Telecentro compró iPlan y ampliará su presencia en el mercado de fibra óptica

Telecentro, la compañía de telecomunicaciones cuyo principal accionista es Alberto Pierri, adquirió iPlan, proveedor de internet con dos décadas de trayectoria y una fuerte presencia en el negocio de la fibra óptica. La operación le permitirá ampliar su cobertura geográfica y fortalecer su oferta de servicios para empresas y clientes residenciales.

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El CEO de Telecentro, Fernando Herrera, destacó que la incorporación de iPlan representa un paso estratégico para los planes de crecimiento de la compañía. Según explicó, la adquisición permitirá sumar infraestructura, servicios y el reconocimiento de la marca, además de aprovechar las capacidades técnicas y comerciales de la firma para extender su alcance a más hogares y empresas.

Herrera también señaló que la intención es preservar y consolidar el desarrollo que iPlan construyó a lo largo de sus años de actividad.

Desde iPlan, su cofundador, Pablo Saubidet, sostuvo que el acuerdo le permitirá a la empresa operar a una escala mayor y contar con más recursos para profundizar su posicionamiento en los segmentos residenciales premium y de pequeñas y medianas empresas (pymes). Se trata de mercados que, según indicó, complementan las áreas en las que Telecentro concentró históricamente su actividad.

En un comunicado, Telecentro definió la adquisición como una oportunidad para incorporar a un actor relevante del sector, caracterizado por su ritmo de crecimiento. La compañía también remarcó que la experiencia de iPlan en el segmento corporativo complementará su negocio residencial y le facilitará el ingreso a nuevos mercados.

Entre los principales beneficios de la operación, Telecentro mencionó la posibilidad de ampliar su presencia en Rosario, Córdoba y Tucumán, además de extender su cobertura en la Ciudad de Buenos Aires.

Con 35 años de trayectoria, Telecentro es uno de los principales operadores de telecomunicaciones del país. Su oferta incluye televisión por cable, internet de banda ancha y telefonía fija, servicios que brinda mediante una extensa infraestructura de fibra óptica.

La empresa cuenta con una red que alcanza a más de seis millones de hogares potenciales, conocidos en el sector como hogares pasados, es decir, aquellos en los que dispone de infraestructura para ofrecer sus servicios. Su tasa de penetración se ubica en torno al 30%. En 2025, registró ingresos superiores a los 600 millones de dólares.