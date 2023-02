La Fed elevó 25 puntos básicos la tasa de interés y la llevó a un rango de entre 4,5% y 4,75% anual

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) elevó hoy su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, a un rango de entre 4,5% y 4,75%, informó hoy el organismo en Washington en un comunicado en el que aclaró que "si bien la inflación ha bajado un poco aún sigue siendo elevada".

El Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) manifestó que "continuará reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro y deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias, tal como se describe en sus planes previamente anunciados".

Más adelante, el organismo anticipó que "los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados para lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para que la inflación regrese al dos por ciento con el tiempo".

Finalmente, el documento señala que "para determinar el ritmo de los futuros aumentos en el rango objetivo, el Comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulado de la política monetaria, los retrasos con los que la política monetaria incide en la actividad económica y la inflación, y en el desarrollo de la economía y las finanzas".

En conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que es "ciertamente posible" que el organismo mantenga su tasa de interés de referencia por debajo de 5%.

"Podemos decir, creo que por primera vez, que el proceso desinflacionario ha comenzado; podemos ver eso y lo vemos realmente en los precios de los bienes hasta ahora", agregó.

Powell también dijo que todavía cree que la Fed puede hacer que la inflación vuelva a bajar al 2% "sin una recesión realmente significativa o un aumento realmente significativo en el desempleo".

El funcionario detalló que "el proceso de desinflación está en sus primeras etapas, pero el trabajo no está completamente terminado; los servicios básicos que excluyen la vivienda aún no han experimentado una desinflación" y estimó que la inflación siga subiendo en los servicios de vivienda, antes de bajar.

"Hemos elevado las tasas cuatro puntos y medio porcentuales, y estamos hablando de un par de aumentos más de tasas para llegar a ese nivel que creemos que es apropiadamente restrictivo", dijo Powell.

"¿Por qué creemos que eso es probablemente necesario? Creemos que porque la inflación todavía está muy alta", señaló.

La Fed ratificó hoy también una declaración de objetivos de largo plazo emitida en enero de 2012 y entre esas metas sostiene que "el Comité juzga que el nivel de la tasa de fondos federales consistente con el empleo máximo y la estabilidad de precios en el largo plazo ha disminuido con respecto a su promedio histórico".

"Es probable que la tasa de los fondos federales se vea limitada por su límite inferior efectivo con más frecuencia que en el pasado. Debido en parte a la proximidad de las tasas de interés al mínimo efectivo, el Comité juzga que hacia abajo los riesgos para el empleo y la inflación han aumentado. El Comité está dispuesto a utilizar su una gama completa de herramientas para lograr sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios", completó.

El organismo puntualizó que "el nivel máximo de empleo es una meta amplia e inclusiva que no se puede medir directamente y cambia con el tiempo debido en gran parte a factores no monetarios que afectan la estructura y dinámica del mercado de trabajo. En consecuencia, no sería apropiado especificar un objetivo fijo para empleo".

En cuanto a la inflación, la Fed subrayó que "el Comité juzga que las expectativas de inflación a más largo plazo están bien ancladas al 2%. Para anclar expectativas de inflación a más largo plazo en este nivel, el Comité busca lograr una inflación que promedie el 2% a lo largo del tiempo. Es probable que la política monetaria apunte a lograr una inflación moderadamente superior al 2% durante algún tiempo".

La Fed remarcó que "los objetivos de inflación y empleo son generalmente complementarios; sin embargo, en circunstancias en las que el Comité juzga que los objetivos no son complementarios, tiene en cuenta la escasez de empleo y las desviaciones de la inflación y los posibles diferentes horizontes temporales en los que el empleo y la inflación vuelvan a niveles compatibles con su mandato".

Con información de Télam