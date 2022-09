Segmentación de tarifas: casi 2 millones de usuarios del AMBA perderán el subsidio

Los y las usuarias de EDENOR y EDESUR recibirán en octubre la boleta de luz con la quita del subsidio. Conocé el aumento promedio que habrá. La intervención del gobierno bonaerense.

Un total de 1.800.808 usuarios y usuarias de las empresas de energía eléctrica EDENOR y EDESUR recibirán en octubre la boleta de luz con la quita del subsidio. Según detallaron a El Destape desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), “los usuarios y usuarias que quedaron en Nivel 1 pierden la totalidad del subsidio”, que será de manera gradual.

Vale remarcar que las y los usuarios que no se han inscripto en los registros de subsidios para los servicios de luz y gas pasarán a recibir el mismo tratamiento de quienes se han identificado como pertenecientes al Nivel 1, de mayores ingresos, y por lo tanto sus consumos no serán subsidiados. Así lo establece la Resolución 661/2022 publicada en el Boletín Oficial provincial: “Quienes no se han identificado como beneficiarios de Nivel 2 o Nivel 3 en los padrones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) o del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), deberán recibir el mismo tratamiento correspondiente a los usuarios de mayores ingresos (Nivel 1)”.

De esta manera en los distritos del Gran Buenos Aires y en Capital Federal 1.800.808 usuarios y usuarias tendrán un aumento que se verá reflejado en octubre. Si bien se desconoce con exactitud de cuánto será la suba, desde el ENRE manifestaron que “en promedio el aumento va a ser de $850 para un consumo menor a 400 kw”.

La empresa EDENOR posee 994.601 usuarios en el Nivel 1 (N1), que es el estrato al que le quitarán el subsidio en su totalidad, 1.308.798 (N2), y 589.054 (N3). Un total de 2.892.423 de clientes. Por su parte, la compañía EDESUR tiene 806.207 usuarios en el Nivel 1, 974.481 (N2) y 530.801 (N3); un total de 2.311.489 de clientes.

Reuniones entre Nación y Provincia

Durante la semana, Walter Martello, interventor del ENRE mantuvo un encuentro con el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, y con el presidente del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Roberto Daoud. Entre las tres áreas evaluaron diferentes acciones respecto de la implementación de la segmentación de las tarifas de energía eléctrica en el Área Metropolitana y el resto de la provincia de Buenos Aires.

El subsecretario de Energía provincial señaló que “el 60% de las usuarias y usuarios bonaerenses del servicio eléctrico se encuentra en área de jurisdicción nacional”. “La amplia agenda de trabajo incluye la implementación de la política de segmentación, y la necesidad de garantizar de conjunto que los usuarios y usuarias beneficiarios de subsidios sean identificados”, destacó Ghioni.

En tanto, Martello detalló que “estamos trabajando con la geolocalización. Queremos que se pueda subsanar el tema para que el subsidio llegue a todos los que lo necesitan”. En ese marco describió que, como la boleta es universal, “emitimos una resolución e instruimos a las empresas prestadoras del servicio para que distribuyan un instructivo muy fácil para informar cómo acceder al subsidio”.

De esta manera señalaron que “el registro va a seguir abierto hasta diciembre, pero la segmentación ya está corriendo. En la medida que los vecinos no se registren, se va ir liberando el subsidio de manera escalonada”.