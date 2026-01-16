Cuánto sale Spotify Premium en enero 2026: el precio de cada plan

Aumento de Spotify en otros países

La plataforma de música por streaming Spotify continúa siendo una de las más utilizadas en Argentina. Sin embargo, el precio final que pagan los usuarios locales dista del valor base informado por la compañía, debido a la fuerte carga impositiva que recae sobre los servicios digitales prestados desde el exterior.

Durante enero, los suscriptores argentinos siguen enfrentando costos elevados como resultado de la combinación entre las tarifas oficiales de cada plan y los impuestos nacionales y provinciales que se aplican sobre este tipo de consumos.

Cómo impacta el aumento de Spotify en usuarios

Cuánto cuesta Spotify Premium en Argentina

Spotify ofrece distintos planes de suscripción mensual, diseñados según la cantidad de usuarios y los beneficios incluidos. Si bien los precios se expresan en pesos argentinos, el servicio está alcanzado por impuestos asociados a consumos en moneda extranjera, lo que incrementa de manera considerable el monto final.

De acuerdo con la información oficial vigente —tras los aumentos aplicados desde septiembre de 2025—, los valores base sin impuestos son los siguientes:

Premium Individual: $4.058 + impuestos

Premium Dúo: $4.399 + impuestos

Premium Familiar: $5.499 + impuestos

Premium Estudiantes: $1.799 + impuestos

Estos importes corresponden al monto que factura directamente Spotify cada mes. No obstante, el valor que efectivamente se debita en la tarjeta del usuario resulta sensiblemente mayor una vez incorporados los tributos. Estos impuestos son:

IVA del 21% sobre servicios digitales.

Percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales , que ronda el 30% , aunque puede variar según la situación fiscal del contribuyente.

En algunas provincias, se suma un adicional de Ingresos Brutos, cercano al 2%.

En conjunto, esta carga tributaria eleva el precio final aproximadamente un 59% por encima del valor base, lo que explica la diferencia entre el monto informado por la plataforma y el importe efectivamente abonado por los usuarios.

Cuánto cuesta Spotify en Argentina

Spotify y los aumentos de precios en otros países

En paralelo a la situación local, Spotify volvió a incrementar los precios de sus planes Premium en varios países. La compañía confirmó recientemente subas en Estados Unidos, Estonia y Lituania, una señal que, según antecedentes, suele anticipar ajustes similares en otros mercados.

La experiencia de aumentos previos muestra que el proceso suele ser gradual: primero se aplican en mercados centrales y luego se extienden a Europa y América Latina. En el último ajuste que llegó a España, por ejemplo, el esquema fue idéntico.

A diferencia de incrementos anteriores, esta vez la suba impactó en todos los planes disponibles, incluyendo Individual, Dúo, Familiar y Estudiantes, una categoría que históricamente había quedado al margen o había recibido ajustes menores.

Spotify comenzó a notificar a los usuarios alcanzados mediante correos electrónicos, informando que los nuevos valores se reflejarán en el próximo ciclo de facturación. Hasta el momento, Spotify no anunció oficialmente nuevos aumentos específicos para Argentina en 2026. Sin embargo, la compañía ya realizó ajustes globales durante 2025 y no descarta nuevas revisiones en función de la inflación, la competitividad y las condiciones económicas de cada país.