La soja supera los US$ 530 la tonelada en Chicago

Los precios de la soja se negociaban con fuertes subas en la rueda nocturna del mercado de Chicago que, en el caso del contrato para este mes, subía US$ 8,27 (+1,57%), para ubicar a la oleaginosa en US$ 533,89 la tonelada.

El entusiasmo en Wall Street y los mercados mundiales por la baja de la inflación en Estados Unidos, arrastró también a los valores de la soja y del resto de los granos.

Según la consultora Granar, el aumento de la oleaginosa, junto al del maíz, se debe también a las lluvias en la cuenca del río Mississippi, especialmente sobre uno de sus principales afluentes, el río Ohio.

La cuenca se encontraba afectada por una grave crisis hídrica que restringía el tránsito de barcazas exportadoras hacia la zona del Golfo de México y, por tanto, saturaba la infraestructura de acopio.

En este marco, los subproductos de la soja también registraban alzas.

El precio del aceite avanzaba 1,62% a US$ 1.704,59 la tonelada, con un incremento de US$ 27,12 respecto de ayer, mientras que el valor de la harina también crecía 1,24% y alcanzaba los US$ 450,95 con un aumento de US$ 5,51.

Por su parte, el precio del maíz subía 0,58% y se posicionaba en US$ 258,65 la tonelada, con un aumento de US$ 1,48.

El trigo corría la misma suerte con alzas impulsadas por la persistente caída del dólar y la apreciación del euro, un movimiento que mejora la competitividad de las exportaciones estadounidense.

Mientras tanto, en Ginebra se encuentran reunidos representantes de Rusia y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de renovar el acuerdo con Ucrania que estableció –en junio pasado- un corredor seguro para los despachos ucranianos a través del Mar Negro.

De no arribar a un acuerdo por su renovación, el esquema vencerá el próximo 19 de noviembre.

En ese marco, el trigo cotizaba con precios en alza en 0,59% para cotizar a US$ 296,98 la tonelada, con un avance de US$ 1,75.

Con información de Télam