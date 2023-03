Estiman pérdidas de USD 7.000 millones en la producción de granos en Córdoba por la sequía

El valor de la producción de granos de la campaña 2022/2023 en la provincia de Córdoba dejará como saldo una caída de USD 7.000 millones, con respecto a la campaña anterior, como consecuencia de las adversas condiciones climáticas y meteorológicas, principalmente la sequía, informó la Bolsa de Cereales local.

El relevamiento de esa institución sostuvo que el resultado negativo tiene que ver principalmente por las “duras condiciones que atravesaron los cultivos por las precipitaciones por debajo de lo normal, sumado a intensas olas de calor, heladas tempranas y caída de granizos”.

La producción de granos en Córdoba, de la campaña 2022/23, que incluye cultivos invernales y estivales, “sería la más baja en las últimas 11 campañas y alcanzaría un volumen de poco más de 21 millones de toneladas lo que representa una caída respecto al ciclo anterior de más de 16 millones de toneladas”, detalló el Departamento de Información de la Bolsa cordobesa.

Especificó que el valor bruto de la producción alcanzaría los US$ 8.300 millones, lo que implica US$ 7.000 millones menos que la campaña anterior.

Asimismo detalló que el cultivo que más perdería respecto a su potencial en Córdoba es el maíz con más de US$ 3.400 millones, seguido por la soja con pérdidas por US$ 2.825 millones, el trigo con US$ 754 millones y el maní con US$ 565 millones.

Esa disminución “tendría un impacto en los distintos sectores de la economía provincial, habida cuenta de que la cadena agroindustrial representa el 31% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en la provincia", alertó la institución.

Con información de Télam