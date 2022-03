Moroni descartó un bono pero no la reapertura de paritarias: "Las veces que haga falta"

El ministro de Trabajo adelantó que solo aplicarán el bono si las paritarias fallan y manifestó que el objetivo del gobierno es que los salarios le ganen a la inflación.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, descartó por el momento la aplicación de un bono general para todos los trabajadores del sector privado que adelante las paritarias frente al avance de la inflación y adelantó que abrirán las negociaciones salariales las veces que sean necesarias para que los salarios le ganen a la suba de precios.

"Las paritarias van a reabrirse las veces que sean necesarias para que superen la inflación", afirmó Morini, quien descartó por el momento la aplicación de un bono para que los trabajadores no pierdan ante la inflación.

En una entrevista en El Destape Radio, el funcionario explicó que para el gobierno el mecanismo de distribución del ingreso es la paritaria y que en caso de que falle estudiarán alternativas entre ellas un bono. "Si no lo logra, el Estado verá que hacer", indicó. "Yo no descarto usar otra herramienta, si es necesario, lo haremos", aclaró con respecto a la utilización del bono.

“Si llega a haber un momento en que las paritarias se traben. El Gobierno hoy no ve esa situación pero si sucede el Gobierno va a aplicar las herramientas necesarias porque se mantiene la intención que el salario real crezca”, advirtió el titular de la cartera.

La inflación volvió a acelerar en febrero y alcanzó el 4,7%. De esta manera, acumuló así un 52,3% de variación en los últimos doce meses y un 8,6 por ciento en los primeros dos meses del año. Lo que preocupa es la suba de los alimentos, principal consumo de los trabajadores, que aumentaron sólo en febrero un 7,5%.

Para Moroni, las paritarias le ganan a la inflación

En diálogo con Roberto Navarro, el funcionario señaló que “los primeros aumentos que se aplican en los primeros meses han rondado el 18 o el 21%. Sumado al 4% que los salarios superaron a la inflación en el año pasado, hoy no estamos viendo que se haya afectado el ingreso real de los asalariados públicos y privados”.

"Hoy no hay ninguna discusión paritaria trabada. No hay situaciones de conflicto, que es el síntoma cuando una paritaria se traba. Las paritarias le están ganando a una inflación del 50%, que es una situación bastante rara”, indicó.



“La negociación colectiva es una política activa y concreta. Estamos incentivando reaperturas paritarias aún antes que las partes las pidan. Si eso no funciona, lo vamos a modificar”, concluyó Moroni.

El ranking de las paritarias:

Aceiteros: 63%

Peaje: 58% (revisión)

Químicos: 58 por ciento

Estatales: 54%

En siete tramos Frutihortícolas de la UATRE: 53,25%

Pasteleros: 53%

Ferroviarios: 52% (revisión)

Docentes: 45,4%

AYSA: 45%

UOM: 45% en 3 tramos

Universitarios: 41% en tres tramos

NOTICIA EN DESARROLLO