El Gobierno oficializó un aumento para los trabajadores estatales: de cuánto es

El Poder Ejecutivo homologó las paritarias de trabajadores estatales nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y ATE de fines de diciembre y dispuso actualizaciones salariales para el personal de la Administración Pública Nacional, según fue formalizado a través del Decreto 36/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Además, esa normativa fijó nuevas remuneraciones y montos de becas para los profesionales residentes nacionales que se desempeñan en hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan.

Estatales: cuánto es el aumento y bono

El decreto homologa las Actas Acuerdo del 26 de diciembre de 2025, que establecen un incremento salarial del 2% a partir del 1° de diciembre de 2025 para el personal permanente y no permanente de la Administración Pública Nacional, calculado sobre las remuneraciones vigentes al 30 de noviembre. El aumento no alcanza al Suplemento por Función Ejecutiva del SINEP.

Además, se dispuso el pago de una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000, por única vez, a liquidarse con los haberes de diciembre de 2025.

El decreto también prorroga distintos regímenes y beneficios vigentes —como el Premio Estímulo a la Asistencia y la vigencia de sumas fijas no bonificables— y posterga hasta fin de año la entrada en vigor del Régimen de Dirección Pública.

Escala salarial para residentes nacionales de salud

En paralelo, el decreto fija nuevas remuneraciones para los Profesionales Residentes Nacionales de Hospitalarios e Institutos y Organismos dependientes del Ministerio de de Salud, así como del Hospital Garrahan, desde el 1° de diciembre de 2025. Los montos mensuales quedan establecidos en:

Jefe de Residentes: $1.437.773

4° año: $1.343.479

3° año: $1.343.479

2° año: $1.221.711

1° año: $1.090.292

También se actualiza el monto total de las becas de residentes, con los siguientes valores desde el 1° de diciembre:

Jefe de Residentes: $459.398

4° año: $417.723

3° año: $417.723

2° año: $379.686

1° año: $345.174

El aumento de los estatales de inicios de enero

Los trabajadores estatales nacionales comenzaron enero de 2026 con una actualización salarial producto del acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno nacional y los sindicatos del sector público. El entendimiento incluyó un incremento adicional del 5%, que se incorporó al esquema salarial vigente y se liquidó con los haberes correspondientes a este mes.

Este aumento forma parte de la revisión de la paritaria que originalmente había establecido una recomposición del 35%, distribuida entre 2025 y comienzos de 2026. En el marco de esa revisión, el Gobierno resolvió adelantar tramos previstos para los últimos meses de 2025 y sumar esta cuota adicional en enero, en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo.

El 5% de enero se suma así a los aumentos ya otorgados en los tramos previos y se aplica sobre los salarios básicos vigentes, impactando en todos los adicionales y conceptos habituales. Además, las partes acordaron mantener abierta una instancia de revisión, que permitirá reanalizar la pauta salarial en función de la evolución de la inflación y de las condiciones económicas generales.

Desde los gremios estatales remarcan que, si bien el incremento representa una mejora respecto de los salarios de cierre de 2025, la recomposición sigue por detrás del aumento del costo de vida, especialmente en los niveles más bajos de la escala salarial.