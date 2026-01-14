De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en enero 2026

Cómo impacta el salario mínimo y a cuánto se ubicará en enero

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es el ingreso básico que debe percibir un trabajador en relación de dependencia por una jornada legal completa. Su valor no solo fija el piso salarial del mercado laboral formal, sino que también funciona como referencia para múltiples variables del sistema de protección social administrado por la ANSES, como jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones por desempleo.

Con el inicio de 2026, el SMVM se actualiza y pasa a ser de $341.000 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. En el caso de los jornalizados, el valor queda establecido en $1.705 por hora. La suba representa un incremento cercano al 1,8% respecto del monto vigente en diciembre de 2025.

Salario mínimo: el valor de enero

Este ajuste forma parte del esquema de actualizaciones definido para el primer trimestre del año, luego de que no se alcanzara un consenso entre sindicatos y empleadores en el ámbito del Consejo del Salario. Ante ese escenario, el Gobierno nacional avanzó con la fijación de los nuevos valores por decreto.

Más allá de su impacto directo en los salarios más bajos, el salario mínimo incide en una amplia gama de ingresos y beneficios sociales. Entre ellos, sirve como parámetro para el cálculo de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, programas sociales y la Prestación por Desempleo, cuyo piso y tope se determinan como porcentajes del SMVM vigente. De este modo, el valor que rige en enero de 2026 no solo marca el ingreso mínimo legal de los trabajadores, sino que también ordena buena parte del esquema de transferencias y ayudas del Estado en el arranque del año.

Cronograma de aumentos del SMVM entre diciembre 2025 y agosto 2026

El Gobierno de Javier Milei determinó un esquema de incrementos progresivos, pero con porcentajes cada vez menores. La secuencia completa fijada por el Ministerio de Capital Humano es la siguiente:

Enero 2026: $ 341.000

Febrero 2026: $ 346.800

Marzo 2026: $ 352.400

Abril 2026: $ 357.800

Mayo 2026: $ 363.000

Junio 2026: $ 367.800

Julio 2026: $ 372.400

Agosto 2026: $ 376.600

El salario mínimo impacta en prestaciones de ANSES

Estos valores corresponden al salario mínimo mensual para un trabajador con jornada completa. El aumento inicial aplicado en noviembre fue del 2%, mientras que el último tramo previsto para agosto de 2026 será del 1,1%. En todos los casos, se trata de actualizaciones definidas por resolución tras el fracaso del diálogo paritario.

El monto del SMVM en diciembre 2025 —$ 334.800— representa una caída interanual del 6,4% en términos reales, es decir, considerando el efecto de la inflación acumulada.

Si se toma como referencia el último mes de la gestión de Alberto Fernández (noviembre de 2023), la pérdida real asciende al 34,3%, mientras que la caída llega al 44,9% si se compara con noviembre de 2019, cuando comenzó la actual serie de deterioro del salario mínimo en términos reales.