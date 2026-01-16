Cuánto cobran los farmacéuticos en enero 2026: escala salarial

Farmaceúticos con salarios confirmados

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que establece incrementos salariales escalonados hasta marzo de 2026 para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 707/15.

El entendimiento fija una hoja de ruta salarial que impactará de manera progresiva durante los próximos meses y que tendrá como punto de llegada un sueldo básico que alcanzará los 2,2 millones de pesos en marzo de 2026. A ese monto deberán sumarse los adicionales previstos por convenio, como los conceptos de Competencias, Gestión y Permanencia, que representan un 30% adicional sobre el salario básico.

El salario de los farmacéuticos en enero de 2026

En ese marco, el salario de los farmacéuticos en enero de 2026 se ubicará dentro del tramo intermedio del acuerdo, ya que el incremento se aplicará de forma escalonada hasta marzo. Si bien el acuerdo define el monto final para el tercer mes del año, la escala salarial prevé ajustes mensuales que permitirán una recomposición gradual de los ingresos durante el verano.

El acuerdo fue homologado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien actuó como árbitro en la negociación entre el gremio y la cámara empresaria.

Salarios de los farmaceúticos en enero

A quiénes alcanza el convenio 707/15

El CCT 707/15 es el único convenio de aplicación nacional para farmacéuticos, bioquímicos y licenciados en química que se desempeñan en el ámbito privado. Alcanza a trabajadores que prestan servicios en:

Farmacias privadas

Farmacias hospitalarias

Clínicas, sanatorios y centros de salud

Droguerías y distribuidoras

Asociaciones profesionales

Laboratorios de análisis clínicos

Industria farmacéutica

Empresas de tecnología médica

Empresas de suplementos dietarios

Vacunatorios y establecimientos comprendidos en las resoluciones 565/04 y 566/04

La norma se aplica sin distinción de la forma jurídica o razón social del empleador.

A continuación, las escalas de los empleados de farmacia:

Escala salarial de los farmaceúticos

Tras la firma del acuerdo, el titular del SAFyB, Marcelo Peretta, manifestó su preocupación por el contexto que atraviesa la actividad. Señaló el impacto del cierre de empresas, los despidos y las suspensiones, y advirtió sobre la dificultad creciente de amplios sectores de la población para acceder a los medicamentos. En ese sentido, hizo especial hincapié en la situación de los jubilados, a quienes definió como el grupo más afectado por la suba sostenida de los precios de los remedios.

La negociación salarial se dio en un clima de conflicto entre el sindicato y la cámara empresaria. Días antes del acuerdo, el SAFyB había cuestionado públicamente a la COFA por la decisión de pagar aportes y seguros a trabajadores del Colegio Bonaerense, lo que generó un fuerte cruce institucional.