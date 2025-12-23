Cuánto cobra un camionero en Argentina en diciembre 2025: el salario que gana

Cuánto cobra un camionero en diciembre

Los trabajadores camioneros que desempeñan tareas en todo el territorio nacional reciben en diciembre de 2025 una actualización salarial como parte del último acuerdo paritario alcanzado entre el gremio y las cámaras empresarias del sector. De esta manera, durante el último mes del año rigen nuevos valores salariales para cada categoría, que reflejan el incremento pactado en la negociación.

El acuerdo fue homologado oportunamente por el Ministerio de Capital Humano y establece un aumento del 1% para diciembre, en el marco de un esquema de subas escalonadas que se extiende hasta febrero de 2026. La paritaria contempla ajustes mensuales moderados, en línea con la evolución reciente de la inflación.

Los salarios de los camioneros en diciembre de 2025

Con la aplicación del aumento correspondiente, estos son los salarios básicos que cobran los camioneros a partir de diciembre de 2025, según la categoría:

Conductores de Primera Categoría: $850.561,41

Conductores de Segunda Categoría: $835.404,07

Conductores de Tercera Categoría: $820.231,40

En el caso de los conductores de grúa, los salarios varían según el tonelaje de la unidad:

Hasta 10 toneladas y autoelevadores: $865.725,11

Más de 10 y hasta 20 toneladas: $952.207,62

Más de 20 y hasta 35 toneladas: $990.389,52

Más de 35 y hasta 45 toneladas: $1.030.005,10

Más de 45 y hasta 55 toneladas: $1.071.205,30

Más de 55 y hasta 70 toneladas: $1.124.765,57

Más de 70 y hasta 90 toneladas: $1.181.003,85

Más de 90 y hasta 110 toneladas: $1.240.054,04

Más de 110 y hasta 140 toneladas: $1.302.056,74

Más de 140 y hasta 170 toneladas: $1.367.159,58

Más de 170 y hasta 300 toneladas: $1.435.517,56

Más de 300 toneladas: $1.550.358,96

Salarios de camioneros con aumento

Otros puestos dentro del convenio camionero perciben los siguientes salarios:

Encargado: $794.407,68

Recibidor y/o clasificador de guías: $791.782,54

Embaladores, peones especializados de mudanza y/o reparto: $784.313,33

Recolectores de residuos y limpieza: $784.313,33

Peones: $776.827,96

Peones generales de Barrido y Limpieza: $776.827,96

Ayudantes mayores de 18 años: $761.940,19

En el área de servicios postales y logística:

Operador de Servicios: $905.031,01

Distribuidor domiciliario: $823.753,24

Auxiliar Operativo de 1ª: $847.976,27

Auxiliar Operativo de 2ª: $807.057,01

En el segmento de transporte de caudales:

Chofer de camión blindado: $914.461,43

Chofer con firma: $982.110,44

Custodio de unidad blindada: $792.829,96

Auxiliar Operativo de 1ª (caudales): $1.168.817,09

Auxiliar Operativo de 2ª (caudales): $814.186,89

En talleres y mantenimiento:

Oficial de Primera: $947.295,58

Oficial completo de taller: $898.215,56

Oficial: $853.971,18

Medio Oficial: $806.712,85

Oficial gomero: $853.971,18

Medio Oficial gomero: $806.712,85

Lavadores, engrasadores y ayudantes de taller: $806.712,85

Para el personal administrativo y de maestranza:

Administrativo de Primera Categoría: $846.421,26

Administrativo de Segunda Categoría: $814.186,89

Administrativo de Tercera Categoría: $784.313,33

Administrativo de Cuarta Categoría: $769.391,16

Maestranza y/o serenos: $769.391,16

Camioneros con aumento en diciembre

Qué adicionales se suman al salario básico de los camioneros

Los montos establecidos corresponden al salario básico y deben complementarse con distintos adicionales previstos en el convenio colectivo, como viáticos por comida, viático especial, pernoctada, horas extras por kilometraje recorrido, permanencia fuera del domicilio habitual, presencia simple, viáticos por cruce de frontera, ingreso y egreso a Tierra del Fuego, choferes de larga distancia, plus vacacional y adicional por bitrenes. En algunas zonas, como al sur del Río Colorado, ciertos adicionales son más elevados.

Cómo siguen los aumentos para los camioneros

El acuerdo salarial establece el siguiente esquema de incrementos: