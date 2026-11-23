Los trabajadores de Córdoba recibirán en diciembre de 2026 la segunda cuota del aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC). Se trata de un ingreso adicional que se abona dos veces al año y cuyo importe depende de la mayor remuneración percibida durante el semestre.

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Para los empleados del sector privado, la fecha legal de vencimiento es el viernes 18 de diciembre de 2026. En cambio, los trabajadores de la administración pública provincial deberán aguardar la publicación del cronograma correspondiente.

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Córdoba en diciembre 2026?

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744, modificada por la Ley 27.073, establece que la segunda cuota del aguinaldo vence el 18 de diciembre. En Córdoba, esta fecha constituye la referencia legal para los trabajadores privados registrados.

En el caso de los empleados públicos provinciales, el pago depende del calendario que establezca el Gobierno de Córdoba. Hasta el momento, no se pudo verificar una fecha oficial de acreditación para diciembre de 2026. Los trabajadores municipales, por su parte, pueden tener cronogramas diferentes según cada administración local.

Aguinaldo en diciembre 2026

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre?

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre comprendido entre julio y diciembre. Por ejemplo, si un empleado tuvo un sueldo bruto máximo de $1.200.000 durante ese período, le corresponderá un aguinaldo bruto de $600.000. Para determinar el importe se consideran los conceptos remunerativos, como el sueldo básico, las horas extras, las comisiones y los adicionales correspondientes.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre, el SAC se calcula proporcionalmente al tiempo trabajado.

Quiénes cobran el aguinaldo en Córdoba

El beneficio alcanza a los trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector privado como del público, según el régimen laboral aplicable. También lo perciben los jubilados y pensionados de ANSES, quienes reciben el medio aguinaldo junto con sus haberes de diciembre, de acuerdo con el calendario de pagos establecido por el organismo.

En cambio, los monotributistas y trabajadores independientes no tienen derecho al SAC por su actividad autónoma.

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Qué pasa si no se paga el aguinaldo en la fecha prevista

El pago del aguinaldo constituye una obligación del empleador. La legislación establece el 18 de diciembre como fecha de vencimiento de la segunda cuota para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo.

Ante una demora, los empleados pueden consultar con su empleador, recurrir a su representación sindical o solicitar asesoramiento ante la autoridad laboral competente.