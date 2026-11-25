Gabriel Rubinstein, ex secretario de Política Económica durante la gestión de Sergio Massa, advirtió que el gobierno de Milei podría enfrentar una disyuntiva cambiaria en 2027 si se produjera una corrida preelectoral de magnitud: conseguir asistencia financiera de Estados Unidos o volver a imponer restricciones a la compra de dólares. Su planteo pone en discusión la capacidad de la administración de Luis Caputo para sostener el esquema cambiario con recursos propios ante un aumento fuerte de la demanda de divisas.

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“Sin Scott Bessent, si el año que viene se produce una corrida fuerte, estamos sonados. Es Bessent o cepo”, resumió en una entrevista a Futurock. Bessent es el secretario del Tesoro estadounidense y fue uno de los principales interlocutores del Gobierno argentino en el respaldo financiero que Washington brindó a la gestión libertaria en 2025. Según explicó, la incertidumbre central pasa por saber si el funcionario estadounidense estaría disponible para asistir a la Argentina en caso de que el Gobierno necesitara intervenir para contener la presión sobre el dólar.

“La gran duda de todo el mercado, que es la principal duda, es: ¿va a estar Scott Bessent para ayudar si es necesario?”, se preguntó. A continuación, sostuvo que, sin ese respaldo, una corrida preelectoral fuerte dejaría al Gobierno ante el dilema de recurrir a la ayuda del Tesoro de Estados Unidos o reinstalar un cepo.

El ex funcionario también cuestionó que las divisas disponibles y otras herramientas de política cambiaria puedan ser suficientes en ese escenario. “No te va a alcanzar con los dólares que tenés ni con todas las cositas que puedas hacer”, afirmó, y planteó que la alternativa sería un esquema de restricciones con brechas cambiarias elevadas o “la ayuda efectiva de Scott Bessent” para vender dólares y calmar al mercado.

El salvataje anterior

En octubre de 2025, en medio de tensiones cambiarias y antes de las elecciones legislativas argentinas, el Tesoro de Estados Unidos anunció compras de pesos y un acuerdo de intercambio de monedas con el Banco Central. El BCRA informó luego que el instrumento se había firmado por un monto de hasta 20.000 millones de dólares.

El acuerdo estableció las condiciones para operaciones bilaterales de swap, una herramienta financiera que puede reforzar la liquidez, pero que no debe confundirse automáticamente con dólares propios y de libre disponibilidad permanente. Las condiciones de una eventual asistencia futura dependerían de las decisiones de las autoridades involucradas y de los términos de cada operación.

Para el Gobierno, el vínculo con Donald Trump y su equipo económico fue un respaldo a la estrategia de estabilización. La lectura de Rubinstein subraya, en cambio, que esa relación también deja expuesta la dependencia de una decisión externa para sostener el mercado cambiario cuando se intensifica la demanda de divisas. El economista ya había formulado un planteo similar durante la crisis de 2025. "Hoy las decisiones de Trump y Bessent son más importantes que las de Milei”, había dicho Rubinstein al analizar el peso del respaldo estadounidense sobre la estabilidad financiera argentina.

La posibilidad de repetir una asistencia de ese tipo también está atravesada por la situación política de Estados Unidos. Tras las elecciones de medio término de noviembre, analistas consultados por el Buenos Aires Herald plantearon dudas sobre el margen de la administración Trump para volver a instrumentar un apoyo semejante. Eso no implica que la ayuda esté descartada, pero sí que no puede darse por asegurada ante una eventual crisis.

Uno de los puntos de la discusión es cuánto puede intervenir el Banco Central sin comprometer recursos necesarios para otras obligaciones. Las reservas brutas incluyen activos que no son todos equivalentes a dólares disponibles para vender en el mercado, entre ellos fondos vinculados a los depósitos bancarios y acuerdos con otras instituciones. Por eso, los cálculos de reservas netas descuentan distintos compromisos y pueden variar según la metodología utilizada.

Una estimación de la consultora Yier difundida el 18 de noviembre ubicó las reservas netas en torno a los 7.300 millones de dólares, después de descontar encajes, obligaciones y el swap con China, entre otros conceptos. La combinación de pagos y necesidad de financiamiento vuelve relevante el acceso al crédito. Si el riesgo país se mantiene elevado, tomar deuda en condiciones sostenibles resulta más difícil y el Gobierno debe buscar otras fuentes para afrontar los vencimientos o refinanciarlos. Una suba de la demanda de dólares agregaría presión sobre recursos que también pueden ser necesarios para cumplir esos compromisos.

Rubinstein ya había advertido en mayo sobre los riesgos que, a su juicio, generaba la apreciación cambiaria. En una entrevista con Perfil, planteó la posibilidad de una corrida en 2027 y cuestionó los efectos de un dólar que consideraba atrasado sobre la competitividad y el empleo industrial. En esa misma conversación reconoció la importancia del ajuste fiscal realizado por el Gobierno, por lo que su diagnóstico no supone un rechazo a todas las decisiones de la administración actual.