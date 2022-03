Los precios de los granos cerraron con subas en Rosario

Los precios de los granos cerraron con subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con lo sucedido en el mercado de Chicago por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por la soja disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, los valores ofrecidos se ubicaron en US$ 464,6 la tonelada, lo que significó un incremento de US$ 9 con relación a la víspera.

Por el maíz con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta US$ 285 la tonelada, US$ 10 más que en la jornada previa.

En tanto, la posición marzo del maíz se ubicó US$ 15 por encima del miércoles, en US$ 285 la tonelada, un precio que se replicó en las posiciones de abril y mayo.

Para la cosecha tardía del cereal 2021/22, la mejor oferta con entrega en junio fue de US$ 258 la tonelada, US$ 3 por sobre el miércoles, con la descarga en julio manteniéndose en US$ 250 la tonelada.

Por el trigo con descarga inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 300 la tonelada, US$ 5 por encima de ayer.

Mientras que para la posición marzo la mejor oferta fue de US$ 310 y mayo de US$ 315.

Destacó la aparición nuevamente de condiciones de la campaña próxima, con un comprador ofreciendo US$ 300 por trigo con entrega en enero 2023.

Por último, el girasol cerró a US$ 550 la tonelada.

Con información de Télam