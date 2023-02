Los precios de los granos cerraron con alzas en Rosario

Los precios de los granos cerraron con alzas en la última jornada de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con lo sucedido en el mercado de Chicago.

Las ofertas por la soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones alcanzaron los $75.000 la tonelada, $1.000 por encima del cierre de ayer.

Por su parte, el precio del maíz con descarga inmediata ascendió a US$ 258 la tonelada, US$ 3 por encima del jueves.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por el cereal de la cosecha 2022/23, el contrato de febrero se ubicó en US$ 258; marzo, US$ 255; abril, US$ 250; mayo, US$ 245; junio, US$ 235; julio, US$ 225; y agosto, US$ 215.

Por último, el trigo con entrega contractual subió US$ 5 y cerró en US$ 285 la tonelada, tras varias jornadas sin que se registren ofertas.

Por último, el girasol cerró a US$ 390 y el sorgo a US$ 260.

Con información de Télam