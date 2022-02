La soja volvió a subir en Rosario y cerró en torno a los US$ 410 la tonelada

El valor de la soja disponible, contractual y para fijaciones volvió a subir en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con un aumento registrado de US$ 4,4 hasta los US$ 408,7 la tonelada, en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago, a pesar de registrar una menor volumen de negocios respecto a jornadas previas.

Luego, para la entrega en abril se ofrecieron US$ 390 la tonelada, lo que implicó una suba de US$ 5 respecto a ayer.

Por el maíz con entrega disponible al 15 de febrero se ofrecieron US$ 230 la tonelada, sin cambios con respecto a ayer, mientras que la entrega full febrero alcanzó el mismo valor, pero con una suba respecto a la previa de US$ 5.

En cuanto al cereal de la próxima cosecha, la posición marzo se presentó sin cambios en US$ 225; abril y mayo, US$ 220; junio, US$ 205; y julio y agosto, US$ 200.

Respecto al trigo con entrega contractual, el mayor ofrecimiento abierto de hoy fue de US$ 240 la tonelada, sin cambios respecto al jueves.

Este mismo valor fue ofrecido para la entrega en marzo, mientras que junio y julio se mantuvieron sin cambios en US$ 242 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 la tonelada.

Con información de Télam