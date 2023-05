El precio de la soja retrocedió $3.000 en Rosario y el del maíz cerró con subas

Las cotizaciones del maíz cerraron hoy con alzas en el mercado de granos de Rosario, en una jornada en la que la soja se negoció a la baja y en la que no hubo ofertas por trigo.

De esta manera, en el mercado de la soja, las ofertas abiertas y generalizadas por la mercadería disponible y para las fijaciones descendieron a valores de $ 95.000 por tonelada, una merma de $ 3.000 entre ruedas.

Por su parte, en el segmento maicero reapareció la oferta con entrega inmediata, y se negoció a US$ 195 por tonelada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Asimismo, la entrega en junio ascendió US$10 hasta alcanzar los US$ 200 por tonelada; la descarga en el mes de julio se ubicó en US$ 193, US$ 3 por encima de lo ofertado en la sesión anterior.

En el mercado de trigo y a diferencia de ayer, no se registraron ofrecimientos abiertos.

Por último, hoy retornaron las ofertas abiertas de compra por girasol. En este sentido, el precio ofrecido por la oleaginosa disponible se ubicó en $ 85.000, por debajo de los valores observados al cierre de la semana anterior.

Con información de Télam