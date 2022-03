Alzas generalizadas en los precios de los granos en el mercado local

El mercado de granos de Rosario registró hoy, tras el fin de semana de carnaval, una buena actividad comercial en términos generales, con importantes alzas en los principales cultivos.

Por trigo, se volvieron a registrar ofertas de compra por el cereal de la corriente campaña; por maíz hubo un mayor número de compradores activos con precios al alza; y por soja y girasol las ofertas se ubicaron sobre las registradas durante última rueda.

En el mercado de trigo se volvieron a registrar condiciones de compra por el cereal para la entrega disponible y diferida de mercadería, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por el trigo con descarga inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 295; para la posición marzo la mejor oferta fue de US$ 300; para la descarga del cereal entre abril y junio, los valores se ubicaron en US$ 305; y para la entrega en julio la oferta fue de US$ 300/t.

En el maíz, un mayor número de compradores activos pujó por la adquisición de mercadería, al tiempo que se observó un leve acotamiento en las posiciones abiertas.

Por el cereal con entrega hasta el 12 de marzo, se ofrecieron de forma abierta US$ 275, US$ 35 más que en la jornada previa.

Para la entrega en la nueva campaña comercial 2021/22, la posición marzo se ubicó US$ 30 por encima del viernes, hasta US$ 270; el segmento comprendido entre abril y mayo alcanzó los US$ 275, con una suba de US$ 35; y para la cosecha tardía del cereal, la mejor oferta con entrega en junio fue de US$ 255 con la descarga en julio llegando US$ 250, experimentando ambas posiciones un incremento de US$ 25.

En el mercado de soja, se mantuvo estable el número de compradores activos así como el abanico de posiciones abiertas, al tiempo que se registraron importantes subas en los ofrecimientos.

Por soja disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, los valores ofrecidos se ubicaron en US$ 455, con un incremento de US$ 20 con relación al viernes; y para estas posiciones y en moneda local se ofrecieron abiertamente $ 49.020.

Con respecto a la soja de la campaña 2021/22, para la posición marzo y abril tuvimos ofertas de US$ 435, con subas de US$ 15 y U$S 10, respectivamente; para la entrega en mayo, la mejor oferta fue de US$ 430, US$ 20 más entre ruedas; para la descarga en junio, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 430; y p para la posición julio, la demanda ofertó US$ 435, con una suba de US$ 30.

Finalmente, en girasol, las ofertas por la oleaginosa registraron incrementos con relación a la jornada del viertes.

Para la descarga en el mes de marzo, los ofrecimientos se ubicaron US$ 30 por encima de los valores de la anterior rueda, alcanzando los US$ 550.

Con información de Télam