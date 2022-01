Alzas en los precios de los granos gruesos en el mercado de Rosario en el cierre de la semana

Los precios de los granos gruesos finalizaron la última jornada de la semana con incrementos en el mercado de granos local y un leve aumento del número de participantes entre ruedas, mientras que se mantuvieron las cotizaciones del trigo.

En el maíz hubo alzas generalizadas en sus valores abiertos, con una mayor cantidad de compradores.

Así, se registró una tendencia alcista en las cotizaciones, tanto para las posiciones de la actual campaña como de la próxima.

Las ofertas por el cereal con descarga inmediata y contractual se ubicaron en US$ 225 por tonelada, con un alza de US$ 5 entre ruedas.

Por su parte, las ofertas para enero se ubicaron también en US$ 225, con febrero subiendo US$ 5 para alcanzar los US$ 215.

Respecto del maíz de la próxima campaña, las ofertas por la entrega en marzo se encontraron en US$ 217, con un incremento de US$ 7.

Luego, las entregas en abril y mayo tuvieron un aumento de US$ 10 para ubicarse finalmente en US$ 215.

Para la cosecha tardía del cereal, las ofertas con entrega en junio se encontraron en US$ 200, también con una suba de US$ 10, mientras que la entrega en julio escaló US$ 5 hasta US$ 190.

Por su parte, en el mercado de la soja, la operatoria se centró nuevamente en las posiciones de entrega más próximas y las fijaciones, con subas en sus cotizaciones.

Con un incremento generalizado de las cotizaciones de los ofrecimientos realizados por la industria, se mantuvo además la dinámica de mayor actividad sobre el cierre de la jornada.

Por soja disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, las ofertas abiertas se ubicaron en US$ 387, US$ 7 más que ayer.

Por otra parte, las ofertas en moneda local para dichas posiciones se ubicaron en $39.900.

En tanto, las ofertas registradas para la adquisición de girasol se encontraron sin variación respecto a lo sucedido en las últimas jornadas.

En este sentido, para la entrega con descarga entre enero y marzo de 2022, se ofrecieron US$ 400 sin variaciones respecto a ayer.

Finalmente, en el trigo, nuevamente con una baja presencia de compradores activos en el mercado, las ofertas realizadas no presentaron variaciones.

Para la compra de trigo con descarga se ofrecieron abiertamente $24.000 la tonelada, sin cambios respecto al jueves.

Al mismo tiempo, para la entrega contractual el mejor ofrecimiento del día fue de US$ 230 por tonelada, también sin variaciones.

Para la entrega en febrero se ofreció US$ 232 por tonelada, con marzo estable en US$ 235; y, para el tramo que va de mayo hasta julio, las ofertas se ubicaron nuevamente en US$ 237.

Con información de Télam