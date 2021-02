Fera de Maxiconsumo: “Las empresas no me entregaban y ni me atienden el teléfono” En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el empresario enfatizó que "el ciudadano común está pagando el plato roto” del desabastecimiento que denunció.

17 de febrero, 2021 | 11.52 Víctor Fera, dueño del mayorista Maxiconsumo y de las marcas Marolio y Molto, se refirió a su denuncia ante la Secretaría de Comercio a grandes empresas que no le entregaron mercadería: "Algunas ni siquiera te atendían el teléfono o ponían alguna excusa”. Evasión en Argentina: Los ricos fuera de borda En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el empresario indicó: “Esperemos que se arregle esto y que se lleve a buen puerto. Nosotros no estamos en los costos de las empresas. Sí sé que la mercadería no estaba y que en estos momentos se estaba produciendo algunas barbaridades de parte de algunas compañías. El ciudadano común está pagando el plato roto de todo esto”. “Estábamos sin mercadería, no estábamos recibiendo". En ese sentido, remarcó: “Esperamos que el Gobierno actúe y de una manera correcta. Hasta ahora, los que recibíamos inspecciones éramos los mayoristas. Nosotros pudimos demostrar que la mercadería no estaba porque no la recibíamos”. Sobre la producción de sus marcas, Fera afirmó que "está entregando sin ningún problema y al volumen que necesiten” y enfatizó en que no tienen ningún problema para abastecer a nadie: “Hemos puesto la fábrica a producir cada vez más, nos cuesta llegar a los costos, pero son momentos de emergencia y nosotros estamos para ayudar, no para especular”. Asimismo, remarcó: “Hay empresas que producen arroz o leche que desde noviembre que no recibíamos los pedidos. Condicionan las compras. Nosotros también producimos arroz y entregamos en volumen. A veces es un tema de especulación o de hacer sentir que son los que manejan el mundo”. El Gobierno imputó a grandes empresas por el desabastecimiento La Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), imputó a

las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. De acuerdo a la Secretaría de Comercio, las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habían incumplido la intimación a "incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda", establecida por la resolución 100/2020 y sus modificatorias, en el marco de la emergencia sanitaria establecida en 20 marzo del año 2020.

