Massa encabezó un anucio de inversión en Ford por US$ 660 millones

El ministro de Economía abogó por un incremento de las exportaciones automotrices al anunciar la fabricación de una nueva camioneta de la multinacional de origen estadounidense.

La empresa Ford Argentina anunció en un acto junto al ministro de Economía, Sergio Massa, el inicio de la producción de la nueva camioneta Ranger, que será fabricada en la planta industrial de la localidad bonaerense de General Pacheco. La inversión realizada fue de 660 millones de dólares. Este proyecto, que exportará el 70% de la producción, se desarrolló en el marco de la reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz Autopartista, que promueve aumentar la integración de autopartes locales y una mayor inserción internacional del sector para incrementar las exportaciones.

“Lo que están poniendo en marcha no es solamente un proyecto de trabajo, no son fuentes de trabajo para trabajadores de Escobar, de Tigre y de toda nuestra región. No es solamente la fabricación de esta hermosa camioneta que empieza hoy a producirse acá. Es mucho más. Cada proyecto que agrega valor, que genera reservas, nos hace más fuertes como Nación”, sostuvo Massa al presentar el nuevo vehículo en la planta de Ford ubicada en Pacheco.

La inversión de Ford fue estimada en los 660 millones de dólares. La nueva pick up contará con “sistemas automatizados, conectividad e inteligencia artificial”. “Hoy empieza formalmente la producción de una nueva Ford Ranger en la Argentina, que va no solamente a abastecer el mercado interno, que va a abastecer el mercado regional, que va a permitir que siete de cada diez vehículos de los que se producen en esta planta sean trabajo argentino vendido al mundo, y que se hace a partir de la construcción de una política de Estado”, afirmó Massa.

Ley de Promoción

El anuncio de inversión se enmarcó en la Ley N° 27.686 de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor que establece medidas de incentivo para fomentar el perfil exportador con una mejor inserción internacional, mejorar la integración de autopartes locales, generar puestos de trabajo de calidad, promover el desarrollo y la transferencia de nuevas tecnologías, e impulsar las nuevas motorizaciones con tecnologías híbridas, eléctricas, de hidrógeno, a gas y biocombustibles.

Entre los incentivos de la legislación se encuentran la amortización acelerada de los bienes de capital adquiridos en el marco del proyecto de inversión, la devolución anticipada del IVA que genere la inversión y derechos de exportación al 0% hasta 2031 para los bienes producidos a partir del proyecto de inversión aprobado.

Según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en mayo la producción nacional de vehículos automóviles creció un 14,8% interanual, lo que representó el mayor volumen de producción en 10 años para ese mes. En tanto, el acumulado a mayo creció 24% respecto al mismo periodo de 2022, y fue el mejor inicio desde 2014.