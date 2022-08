Sigue la pérdida de dólares: en una semana, el BCRA tuvo que vender casi U$S 700 millones

La cifra es equivalente a más del doble del monto vendido por la autoridad monetaria en julio. Fuerte incidencia de la demanda de energía y combustible. La sangría de dólares parece imparable.

En la primera semana de agosto, el Banco Central vendió U$S 675 millones, con una fuerte incidencia de la demanda de importación de energía y combustible. La cifra es equivalente a más del doble del monto vendido por la autoridad monetaria en julio y preocupa la sangría de dólares, que parece imparable. En este marco, este viernes el dólar blue subió un peso y cerró a 292 pesos.

Según fuentes del mercado, el ente que preside Miguel Pesce vendió U$S 110 millones el lunes, U$S 150 millones el martes, U$S 150 millones el miércoles, U$S 170 millones el jueves y U$S 95 millones hoy, totalizando U$S 675 millones. El número sigue elevado y enciende las alarmas del Gobierno, ya que en julio había sumado ventas por U$S 1.275 millones.

Al analizar el comportamiento del comercio exterior en los últimos meses, se percibe cada vez más el impacto de la demanda energética producto de la crisis que genera la guerra entre Rusia y Ucrania. Con este escenario, la idea del ministro de Economía, Sergio Massa, es maximizar el ahorro fiscal mediante la segmentación de tarifas en luz y gas. Según lo planteado en su primera intervención como nuevo ministro, el primer corte de inscripción dejó a cuatro millones de hogares fuera del esquema de subsidios. Originalmente, se estimaba un alcance del 10%, pero con los datos exhibidos esa proporción será del 30% aproximadamente.

Además, se sumará un agregado que pretende mejorar la eficacia del sistema. Respecto a la luz, se subsidiará hasta 400 kW, alcanzando el 80% de los usuarios pero solo el 50% del consumo total residencial. Para el gas regirá la misma lógica, partiendo de las diferencia climáticas y costos de logística, pero respetando el criterio de estacionalidad de cada región.

El plan de Massa para fortalecer reservas

En su primera conferencia de prensa, Massa anticipó que habrá un adelanto de exportaciones, con las cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros, que ingresarán en los próximos 60 días un total de 5.000 millones de dólares. Además, el Gobierno trabaja en el desembolso de 1.200 millones de dólares enviados por organismos internacionales en el marco de programas vigentes. En ese sentido, habrá un nuevo programa con la CAF con un desembolso por 750 millones de dólares adicionales.

En tanto, habrá cuatro ofertas de Repo para fortalecer las reservas y recomprar deuda soberana. De hecho, tres de instituciones financieras internacionales y un fondo soberano ya le acercaron una propuesta. Al mismo tiempo, Massa ya se reunió con el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, y destacó avances en la negociación para destrabar créditos para la Argentina.

Según pudo saber El Destape, desde el Gobierno señalaron que en el encuentro se trató de agilizar desembolsos de los préstamos existentes y evaluaron nuevas oportunidades de financiación de obras y proyectos productivos con énfasis en generación de empleo. Desde el BID hubo consenso para avanzar en el fortalecimiento de los pilares económicos y financieros de un programa de desarrollo inclusivo y crecimiento sostenible.