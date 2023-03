El Banco Central vendió casi US$ 2.000 millones

El Banco Central terminó la última rueda de marzo con ventas por US$ 99 millones para atender la demanda.

En un mes difícil, el Banco Central vendió casi US$ 2.000 millones durante marzo, luego de vender casi US$ 100 millones en la última rueda del mes en el mercado cambiario. Según fuentes del mercado, la demanda extra por deudas de provincias (US$ 187 millones) y adelanto de importación de energía por US$ 262 millones incidieron de forma negativa.

Reservas a la baja

Al 30 de marzo, las reservas brutas totalizaron en US$ 36.500 millones, US$ 1.000 millones menos que una semana atrás. Entre los factores de explicación, la venta de divisas al sector privado restó poco más de US$ 400 millones, mientras que los encajes otros US$ 100 millones. Vale tener presente que este último dato se publica con algunos días de retraso, por lo que la cifra podría ser aún mayor.

En este sentido, en los últimos cinco días con datos disponibles, los encajes vienen cayendo a un ritmo promedio de casi 100 millones por día, reflejo de la salida neta de depósitos del sistema. Por su parte, las reservas netas se ubicarían en US$ 500 millones, US$ 900 millones menos que una semana atrás.

No obstante, en caso de que los encajes continuaran la caída mencionada, las reservas netas alcanzarían los US$ 700 millones. Por otro lado, en los próximos días debería ingresar un desembolso neto por parte del FMI que fortalecería las reservas netas por una suma adicional de US$ 2.500 millones.

Según la consultora LCG, en el balance del mes, las reservas brutas cayeron US$ 2.100 millones, donde la venta de divisas explicó 1.800 millones de la caída total. Asimismo, la caída de encajes habría restado unos US$ 700 millones, que fueron parcialmente compensados por una revalorización del swap por casi US$ 200 millones.

Respecto a la meta de acumulación de reservas, originalmente suponía contar con un stock de reservas netas por US$ 7.800 millones al cierre de marzo. Incluso considerando la meta revisada a la baja (stock por US$ 4.800 millones), el objetivo quedó alejado.

Cierre del dólar

En el final de la semana, el dólar blue subió un peso y cerró a $ 394. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 95% promedio. Por su parte, el dólar minorista se vendió a un promedio de $ 216,24, con una suba de 44 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 356,80.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación avanzó 0,2% hasta los $ 403,74 por unidad, y el dólar MEP sumó 0,2%, en $ 392,80. Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense operó a $ 209, con un aumento de 41 centavos con relación al cierre previo.